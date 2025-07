Marina di Ragusa – “Durante le scorse elezioni amministrative abbiamo sottoscritto un programma elettorale, che abbiamo definito in larga parte disatteso, in cui la sicurezza del pedone era al centro dell’agenda politica. Alle promesse elettorali non erano seguiti gli interventi che avevamo sperato e pertanto, a comprova che la nostra richiesta fosse suffragata dai cittadini, avevamo raccolto oltre 600 firme per la realizzazione di almeno due attraversamenti personali sicuri in via Ammiraglio Rizzo e via Cervia a Marina di Ragusa che avevamo consegnato a metà ottobre 2024 al primo cittadino”.

Lo dicono i consiglieri comunali Federico Bennardo e Rossana Caruso. I quali aggiungono: “La semplice realizzazione di dossi come dissuasori di velocità non era infatti percorribile perché le forze dell’ordine avevano espresso parere negativo ritenendo le predette vie strategiche per i percorsi di emergenza. La nostra richiesta era stata scartata perché non ritenuta prioritaria nell’agenda amministrativa. Spiace dover denunciare oggi l’ennesimo incidente che ha coinvolto un pedone ed un’auto. Non abbiamo particolare interesse in relazione alla paternità dell’opera ma, alla luce degli eventi, alla sua semplice realizzazione. Ringraziamo gli operatori sanitari e le forze dell’ordine, in particolare la polizia locale, per essere intervenuti nel caso specifico”.