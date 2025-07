Se negli anni scorsi abbiamo messo le basi per un’alimentazione più sana e sostenibile, nel prossimo futuro saranno gli alimenti dall’elevato potere nutrizionale a dominare la scena. Al contempo, l’industria prevede una leggera flessione dei cibi processati, sempre più avversati dalla scienza e dalla medicina. Ma quali sono i trend alimentari da non perdere?

Mangiare bene per vivere meglio



L’alimentazione gioca un ruolo cruciale nel mantenimento di una salute ottimale. Consumare regolarmente cibi processati, ricchi di zuccheri, grassi trans e additivi, non solo impoverisce l’organismo dei nutrienti fondamentali, ma favorisce l’infiammazione, una delle principali cause alla base di numerosi disturbi cronici: stanchezza persistente, dolori articolari, disturbi digestivi e malattie metaboliche. Evitare gli alimenti pro-infiammatori e preferire una dieta naturale, ricca di vegetali, fibre, grassi buoni e proteine di qualità, è un passo fondamentale per ridurre l’infiammazione, aumentare le scorte di energia e prevenire numerose patologie. Redcare ha il merito di offrire un supporto concreto a tutti coloro che stanno attraversando questo processo di consapevolizzazione. La parafarmacia, infatti, mette a disposizione una selezione completa di integratori di alta qualità, ideali per supportare chi vuole modificare le proprie abitudini alimentari e migliorare il proprio stile di vita. Dagli omega-3 antinfiammatori ai probiotici per l’equilibrio intestinale, passando per vitamine, minerali e altri integratori, Redcare accompagna ogni persona verso l’adozione di un’alimentazione più sana e bilanciata. Mangiare bene non è una moda, ma un gesto di prevenzione a lungo termine. E con gli strumenti giusti è possibile prendersi cura del proprio corpo in modo semplice, consapevole e duraturo.

I trend alimentari dell’estate



Secondo l’ultimo Wellness Trends Report di Holland & Barrett, le persone hanno molta più cura degli alimenti che acquistano rispetto al passato. Per anni dimenticate o assunte soltanto per migliorare il transito intestinale, le fibre sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo. La dose raccomandata si aggira intorno ai 30 grammi al dì, assumibile attraverso frutta, verdura e cereali integrali. Per favorire il raggiungimento del fabbisogno giornaliero, alcuni brand hanno pensato di creare acqua con fibre infuse provenienti dalla radice di cicoria e muesli con fibre addizionate. Secondo Waitrose, marchio di supermercati britannico, le vendite di yogurt greco sono aumentate del 21% nell’ultimo anno.

A favorirne la diffusione sarebbe la crescente attenzione per lo sport e per l’assunzione di proteine sostenibili, di cui quest’alimento è particolarmente ricco. Anche le vendite dei mix a base di frutta secca quali noci, anacardi, bacche di Goji e semi sono aumentate in maniera esponenziale. In questo caso, a fare la differenza è la passione per il fitness ma, soprattutto, la necessità di assumere antiossidanti che limitino l’infiammazione. Saporiti, sani e ricchi di energia, questi prodotti sono ormai un must-have per chi pratica sport di resistenza, trekking e attività all’aperto. Altra tendenza che sta conquistando un po’ tutti sono i cibi fermentati: tra i più noti figura il kombucha, ottenuto dalla fermentazione del tè zuccherato e noto per le sue proprietà antiossidanti, digestive, di supporto al sistema immunitario e al microbiota intestinale. Infine, l’acqua di cocco bio sta diventando insostituibile per moltissimi atleti, essendo in grado di garantire un’eccellente idratazione post allenamento grazie all’elevato contenuto di sodio e potassio.