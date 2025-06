Vittoria – “Assieme agli altri sei componenti della provincia di Ragusa che fanno parte della direzione regionale, ci siamo intestati un percorso specifico per il nostro territorio che si prefigge di raggiungere obiettivi importanti sotto la guida, a livello provinciale, del deputato regionale questore Nello Dipasquale e, in ambito regionale del riconfermato segretario Anthony Barbagallo”. Così Giuseppe Nicastro, assessore e consigliere comunale a Vittoria, a proposito della nomina a componente della direzione regionale del Partito Democratico.

“Sono convinto che è un momento in cui la politica deve cercare sempre di più di assolvere il proprio ruolo in maniera adeguata e garantendo risposte all’altezza della situazione – continua Nicastro – perché purtroppo appuriamo come, in tutti gli ambiti, le condizioni complessive siano molto problematiche ed è necessario che chi occupa ruoli rappresentativi cerchi di gestire tutto con estrema responsabilità. Con il segretario Barbagallo, a cui auguro buon lavoro dopo l’elezione dei giorni scorsi e che ringrazio per la disponibilità fornita nel proseguire la propria azione a guida del partito a livello siciliano, e con l’on. Dipasquale abbiamo la consapevolezza di dovere puntare su una guida del partito sempre più forte proprio sapendo che diventa indispensabile adoperarsi per la collettività, nel contesto della mansione che ci è stata attribuita dagli elettori.

Chi ha, in particolare, responsabilità amministrative, come nel caso di Vittoria, sa che non deve perdere un solo attimo di tempo nel cercare di risolvere tutte le complesse difficoltà con cui periodicamente ci si confronta. E’ arrivata, insomma, una fase storica, anche per quello che sta accadendo a livello internazionale, in cui la politica deve trovare le strade migliori per rispondere consapevolmente ai bisogni del cittadino. La maggioranza delle responsabilità ricadono tutti sugli amministratori locali. Ecco perché appoggio in pieno l’idea di un partito aperto soprattutto alla collettività, ai fabbisogni dei cittadini, dei territori. E questo ci impone la necessità di stare più a contatto con la gente e portare le questioni radicate nelle varie aree all’interno del partito. Puntando sempre più a una idea chiara di sviluppo e, in particolare, a una idea chiara di governo. In modo da essere alternativi con concretezza a un centrodestra che non sta producendo niente se non parole. E’ questo il nostro impegno da sempre ed è l’impegno che profonderemo anche con la nostra partecipazione al nuovo percorso da portare avanti in seno alla direzione regionale”.