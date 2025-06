Ragusa – L’ASP di Ragusa, come da programma, ha completato la dismissione dei locali in affitto di via Giuseppe Di Vittorio, a Ragusa, con il trasferimento temporaneo del Provveditorato nella sede di via Teocrito. Questo intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi aziendali, con una conseguente riduzione dei costi per locazioni passive. L’operazione rientra in un piano più ampio che ha già visto, a dicembre ’24, la dismissione dei locali in affitto presso il Centro ASI, nella zona Industriale, e di quelli utilizzati per l’archivio. Grazie a queste prime misure, l’ASP di Ragusa ha ottenuto un risparmio di circa 266 mila euro annui.

Lo step successivo prevede la dismissione dei locali di via Teocrito. I servizi (Provveditorato e Ufficio Tecnico) verranno, così, trasferiti al primo e secondo piano dell’ex ospedale “Civile”, con ingresso da Piazza Nassiriya, dove sono in corso lavori di adeguamento e ristrutturazione per accogliere gli uffici in spazi più funzionali e moderni. Questo ulteriore intervento garantirà un risparmio aggiuntivo di 171 mila euro annui, portando il totale a circa 437 mila euro. Tra i piani dell’Azienda c’è anche la dismissione dell’Ambulatorio di Salute mentale di Scicli (per 10 mila euro l’anno): il servizio sarà allocato in un padiglione dell’ospedale “Busacca”.

“L’ottimizzazione delle risorse – dice il Direttore Amministrativo dell’ASP di Ragusa, Massimo Cicero – rappresenta una priorità per la nostra Azienda Sanitaria.

Grazie a queste operazioni di razionalizzazione immobiliare, non solo riduciamo le spese, ma miglioriamo anche l’efficienza logistica e l’integrazione tra i servizi. Il risparmio ottenuto sarà reinvestito su immobili di proprietà, per interventi di miglioramento e ripristino. L’ASP, su mandato del Direttore generale, continuerà a lavorare nell’ottica di una gestione sempre più efficace ed efficiente delle proprie risorse”.