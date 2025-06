Vittoria – Scoglitti si prepara, lunedì 2 giugno, ad accogliere una delle manifestazioni più attese del 2025: “Un Mare di Sport!”, in programma sul Lungomare Lanterna, si preannuncia come l’evento sportivo dell’anno.

L’iniziativa, ideata e organizzata dall’Amministrazione Comunale in particolare dall’assessore con delega allo Sport Fabio Prelati, è dedicata alla memoria del compianto Prof. Tano Corallo, figura di riferimento per lo sport e l’educazione nel territorio. Dopo anni di successi sportivi a Vittoria, era naturale che anche Scoglitti diventasse palcoscenico di un’iniziativa così coinvolgente.

Saranno 25 le associazioni sportive partecipanti, con centinaia di atleti dai 5 anni in su impegnati in 16 discipline sportive, tra cui:

Calcio, Beach Soccer, Beach Volley, Beach Tennis, Basket, Pallavolo, Judo, Karate, Danza, Tennis, Atletica, Ciclismo, Pesca sportiva, Minimodellismo, Muay Thai, MMA, Sollevamento pesi e Pugilato.

E chissà quante altre sorprese attendono il pubblico in questa straordinaria giornata dedicata allo sport, alla socializzazione e alla valorizzazione del territorio.

L’assessore allo Sport Fabio Prelati ha dichiarato: “Un Mare di Sport non è solo una vetrina per il talento sportivo locale, ma anche un’occasione per promuovere inclusione, collaborazione tra realtà associative, e bellezza paesaggistica, rendendo visibile il lavoro spesso silenzioso e faticoso delle società sportive di Vittoria e Scoglitti. Un ringraziamento speciale va alle dirigenti e ai dirigenti delle società sportive che, con spirito di sacrificio e passione, rendono possibile tutto questo.

Grande riconoscenza anche per UISP IBLEI APS, partner indispensabile nella realizzazione dell’iniziativa. Un sentito grazie al Sindaco Francesco Aiello per la fiducia costante nelle proposte operative e per il sostegno a una manifestazione che unisce sport, cultura e comunità”.

L’appuntamento è lunedì 2 giugno, a partire dalle 17.30 al Faro di Scoglitti.