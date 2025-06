Ragusa – La mattina di domenica 8 giugno, in occasione dell’Appuntamento in giardino 2025 dell’APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) sarà possibile partecipare a una lettura di albi illustrati rivolta ai più piccoli (3-10 anni), a cura di Francesca Aparo e Roberta Nicastro, operatrici culturali di Soffiasogno, un servizio della Biblioteca Verga di Ragusa dedicato ad avvicinare bambini e ragazzi alla lettura e ai libri, intesi come mezzo per imparare a gestire ed esprimere le proprie emozioni.

È possibile prenotare il proprio posto inviando una mail a clo.arezzo@gmail.com per un massimo di 20 bambini per gruppo, (ore 10:30 e ore 11:30. Durata dell’attività circa 45 minuti) L’incontro si svolgerà in un’area del giardino storico in modo informale e bucolico per favorire un’atmosfera rilassata. Ricordiamo che ogni bambino deve essere accompagnato, anche durante lo svolgimento del laboratorio, da almeno un adulto. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, compreso l’accesso al parco, per chi si prenoterà e riceverà conferma via email: basterà comunicare il proprio nome in biglietteria.

Per tutti i visitatori che non parteciperanno all’iniziativa “Soffiasogno in giardino” sarà garantito l’ingresso all’intero complesso di Donnafugata (parco, castello e museo del costume) a un prezzo speciale (4 €) per tutto il periodo di apertura (ore 9-19).

Si ricorda inoltre che la stessa promozione a tariffa ridotta (4,00 €) potrà essere fruita domenica 1 giugno 2025, prima domenica del mese. Si avvisa inoltre che il Castello di Donnafugata sarà regolarmente aperto anche lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica Italiana, dalle ore 09:00 alle ore 19:00, orario continuato, con permanenza all’interno consentita fino alle ore 19:45.