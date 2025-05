Modica – I Campionati Italiani Paralimpici tenutisi a Siena hanno visto nell’ultima giornata di gara la grande prova di Carmelo Gurrieri nella categoria spada maschile non vedenti, con la quale ha scalato il gradino più basso del podio conquistando la medaglia di bronzo. Proprio la categoria spada maschile non vedenti è stata caratterizzata dalla partecipazione più numerosa tra tutte le prove in programma, da un ottimo livello tecnico e da molti giovani che si sono dimostrati degni protagonisti del massimo palcoscenico tricolore. Sul podio accanto al rappresentante della Conad Scherma Modica ben tre atleti under20, dimostrazione dell’efficacia dell’attività promozionale svolta per la più giovane delle discipline paralimpiche.

La cronaca della gara ha visto Carmelo riportare solo una sconfitta nel girone preliminare, per vincere poi l’accesso alla finale ad otto contro il piacentino Sinani 15/8. Ai quarti di finale altra vittoria con largo margine contro il pisano Pesaresi per 15/7; prima di cedere il passo al vicentino Frizzo in semifinale. Nella stessa gara stop agli ottavi di finale per Tommaso Ferraro e Antonio Carnazza 10º e 11º classificati. Presenti sulle pedane senesi per le categorie in carrozzina anche Maria Boscarino 7º classificata nella spada femminile Cat. B e Nicoletta Di Rosa 11º classificata nella spada Cat. A. Contemporaneamente a Caltagirone si svolgeva la II Prova Regionale del Trofeo Promozionale Esordienti e Prime Lame, riservato alle categorie non agonistiche under10, suddivisi tra armi in plastica per chi ha iniziato il proprio percorso nella scherma in questa stagione ed armi in metallo per chi è in pedana dalla scorsa stagione.

Una vera e propria festa della scherma all’insegna del confronto con tutti i bambini delle altre società siciliane, con una formula di gara non agonistica, rispettando la finalità promozionale dell’evento. Per la Conad Scherma Modica ben 22 under10 presenti, rappresentanti il futuro sportivo della società modicana. Nella prova di fioretto presenti Gaia Falzone, Leonardo Galfo, Francesco Migliore, Giulia Gurrieri, Salvatore Sortino, Giorgio Sarta, Vittorio Parisi, Andrea Sena e Federico Elera; nella spada Rosa Corallo e Jacopo Tebaldi. Nella prova con attrezzatura in plastica Moreno Grizi, Francesco Lasagna, Edoardo Baglieri, Giovanni Celestre, Sofia Giunta, Ginevra Occhipinti, Amelia Roccuzzo, Mathias Boncori, Federico Ferini ed Antonio Iacono.