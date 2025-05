Ragusa – A poco più di 48 ore dal faticoso e meritato successo in gara-1, la Virtus Ragusa ci riprova: domani sera, alle 21, è in programma la seconda sfida della serie con Cassino, al PalaBorrelli di Scauri, valida per il secondo turno playout della Serie B Old Wild West. Vincere significherebbe, per Ragusa, la possibilità di giocarsi il primo match point al PalaPadua, venerdì prossimo. La vittoria di domenica le ha già permesso di ribaltare il fattore campo, assicurandosi l’eventuale gara-4 in casa. Dettagli che non avranno molto senso al momento della palla a due.

La Virtus è tornata al successo in trasferta dopo quasi tre mesi, grazie a una ripresa solida, prolifica sui due lati del campo, in cui è venuto fuori il carattere di molti interpreti. E’ stato importante Bertocco con i suoi 30 punti, figli di 8 triple (sulle 12 messe a segno dalla squadra) ma tutti hanno dato qualcosa: Vavoli, con una gara da 13 punti e 7 rimbalzi di fronte alla propria fan base (il capitano è originario di Fondi e si è formato cestisticamente a Latina); ma anche Erkmaa, Simon e Gloria hanno risposto presente nel momento del bisogno. Kosic, non al meglio per un problemino alla caviglia rimediato alla fine del secondo quarto, è tornato sul parquet con la faccia giusta, Calvi e Adamu hanno dato minuti importanti. La grande precisione ai liberi (19/21), l’utilizzo del tiro da tre (un po’ eccessivo ma soprattutto decisivo) e la compattezza difensiva hanno fatto il resto.

Ragusa ha tenuto a zero il miglior realizzatore di Cassino nei playout (Beck), ha chiuso bene l’area e deve partire dalle indicazioni positive, provando a ripulire la frenesia dei primi minuti. La pressione passa sulle spalle di Cassino, ma ogni gara fa storia a sé e sarebbe sbagliato pensare di accontentarsi. Previsto anche il ritorno di Iannelli per dare profondità alle rotazioni e soluzioni sui due lati. La gara di domani sarà arbitrata dai signori Mottola di Taranto e Di Gennaro di Roma e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito e sull’app LNP Pass per gli abbonati. Gara-3 è in programma venerdì sera, alle 20.30, a Ragusa.