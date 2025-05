Ragusa – La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, giovedì 15 maggio, prevedendo condizioni di forte maltempo in Sicilia. In via precauzionale e per garantire la sicurezza pubblica, il Comune di Ragusa ha disposto la chiusura per l’intera giornata di domani di:

Scuole di ogni ordine e grado

di ogni ordine e grado Università

Ville e giardini pubblici

Cimiteri

Impianti sportivi pubblici all’aperto

L’amministrazione comunale raccomanda ai cittadini la massima prudenza negli spostamenti a piedi e in auto, invitando ad evitare sottopassi e l’utilizzo di mezzi a due ruote. Si consiglia inoltre di abbandonare per tempo le abitazioni precarie, specialmente quelle situate in prossimità di fiumi o torrenti, e di non sostare vicino ad aree a rischio di colate di fango e crolli di massi.

Un’ordinanza comunale con ulteriori dettagli e disposizioni sarà pubblicata a breve sul sito web del Comune.