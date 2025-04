Modica – Un libretto redatto dal comando della Polizia Locale di Modica contro le truffe agli anziani. “Con il presidente del Consiglio Comunale Maria Cristina Minardo e l’assessore alle Politiche sociali Concetta Spadaro, abbiamo incontrato il comandante della nostra Polizia Locale, Rosario Cannizzaro. Il comando della Polizia Locale di Modica ha realizzato un importante strumento a tutela delle fasce più vulnerabili della nostra Città: il libretto informativo ‘Proteggiti dalle truffe. Guida per anziani’. E’ un’iniziativa voluta dalla nostra Amministrazione e dal Comando della Polizia Locale.

Un opuscolo eccellente e di semplice comprensione che ha come scopo quello di fornire consigli pratici e utili per prevenire e riconoscere le truffe, fenomeno purtroppo in crescita e che colpisce soprattutto gli anziani. Il libretto, redatto con un linguaggio chiaro, affronta e spiega le tipologie di truffe più comuni: da quelle telefoniche a quelle porta a porta sino a quelle online e agli sportelli bancari o postali. Vengono forniti suggerimenti su come comportarsi in situazioni sospette, a chi rivolgersi in caso di necessità e quali accorgimenti adottare per proteggere i propri beni e la propria incolumità. Ringrazio di cuore la Polizia Locale per la sensibilità e l’impegno dimostrati”.

Il Comandante della Polizia Locale, Rosario Cannizzaro: “La prevenzione è un elemento fondamentale nella lotta contro le truffe. Abbiamo voluto creare una guida pratica e facilmente consultabile, che possa diventare un valido alleato per gli anziani nella loro vita quotidiana. I nostri agenti saranno impegnati nella distribuzione del libretto e nell’organizzazione di incontri informativi per sensibilizzare ulteriormente la popolazione su questo tema. Invitiamo tutti i cittadini e in particolare i familiari degli anziani, a prendere visione di questo materiale e a diffonderlo. Il libretto informativo ‘Proteggiti dalle truffe. Guida per anziani’ sarà distribuito gratuitamente nei nostri uffici della Polizia Locale, in quelli del Comune di Modica, nei Centri anziani e durante specifici eventi informativi che verranno organizzati sul territorio. Una versione digitale sarà inoltre disponibile sul sito web del Comune di Modica”.

Concetta Spadaro, assessore alle Politiche Sociali: “Questa iniziativa della Polizia Locale è un segnale concreto dell’attenzione che la nostra Amministrazione riserva alla sicurezza e al benessere dei nostri concittadini più anziani. Le truffe rappresentano un crimine odioso che mina la serenità e la fiducia delle persone. Con questo libretto informativo, di facile comprensione, efficace nei contenuti, vogliamo fornire agli anziani gli strumenti necessari per difendersi e per non sentirsi soli di fronte a questi pericoli”.