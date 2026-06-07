L’intelligenza ereditaria potrebbe avere una componente materna più rilevante rispetto a quella paterna. Lo suggerisce uno studio del 2018 sull’espressione dei geni condizionati e sul ruolo del cromosoma X nella trasmissione delle capacità cognitive. Restano centrali, però, anche ambiente, istruzione e stimoli educativi.

L’idea che l’intelligenza ereditaria segua una linea familiare precisa, e soprattutto paterna o materna, è stata a lungo oggetto di dibattito scientifico. Una ricerca ripresa nel 2018 dal blog specializzato Psychology Spot torna sul tema evidenziando il possibile ruolo prevalente della madre nella trasmissione di alcune componenti cognitive. Gli studiosi, tuttavia, sottolineano che la genetica non è l’unico fattore determinante nello sviluppo delle capacità intellettive.

Intelligenza ereditaria: cosa dice la ricerca sui geni X

Il punto centrale dello studio riguarda i cosiddetti geni condizionati, sequenze di DNA che si attivano o restano silenti a seconda che vengano ereditate dalla madre o dal padre. In particolare, i ricercatori hanno osservato che diversi geni collegati alle funzioni cognitive risultano attivi sul cromosoma X.

Questo elemento è cruciale perché le donne possiedono due cromosomi X, mentre gli uomini ne hanno uno solo, ereditato dalla madre. Secondo l’ipotesi avanzata, questa asimmetria potrebbe aumentare la probabilità che alcune componenti dell’intelligenza vengano trasmesse attraverso la linea materna.

Non si tratta, però, di una regola assoluta. La stessa ricerca evidenzia come il patrimonio genetico incida in misura significativa, ma non esclusiva, sulle differenze individuali nel quoziente intellettivo. Le stime più condivise nella letteratura scientifica indicano che i fattori genetici spiegano circa il 50-60% della variabilità cognitiva, mentre il resto dipende dall’ambiente.

Il tema dell’intelligenza ereditaria resta quindi aperto: la genetica può predisporre, ma non determinare in modo rigido le capacità di una persona.

Ambiente, istruzione e sviluppo cognitivo

La seconda parte dell’analisi sposta l’attenzione su ciò che accade dopo la nascita. Gli studiosi ricordano che un bambino può ereditare una base neurologica favorevole, ma senza un contesto stimolante questa potenzialità rischia di non emergere.

Fattori come la qualità dell’istruzione, la presenza di libri in casa, il dialogo familiare e le stimolazioni precoci giocano un ruolo decisivo nello sviluppo cognitivo. Anche elementi come alimentazione e condizioni socioeconomiche incidono sul percorso di crescita intellettiva.

In questa prospettiva, l’intelligenza ereditaria non può essere letta come un destino biologico immutabile, ma come l’interazione continua tra predisposizione genetica e ambiente.

Un confronto utile arriva da numerosi studi internazionali di psicologia dello sviluppo e genetica comportamentale, che confermano come l’espressione delle capacità cognitive sia altamente sensibile alle condizioni educative e sociali. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e diversi centri di ricerca universitari sottolineano da anni il ruolo determinante dei primi anni di vita nella costruzione delle abilità cognitive di base.

Una nuova chiave di lettura sull’intelligenza ereditaria

La ricerca non ribalta le teorie consolidate, ma aggiunge un tassello al dibattito scientifico. L’ipotesi di una maggiore influenza materna nella trasmissione di alcuni geni legati all’intelligenza non esclude, infatti, il contributo paterno né quello ambientale.

Gli studiosi invitano alla prudenza: l’idea che l’intelligenza abbia un “sesso genetico” dominante resta una semplificazione di un sistema molto più complesso. La variabilità individuale nasce da una rete di interazioni tra geni, epigenetica e contesto.

In questo senso, la domanda corretta non è tanto chi trasmetta l’intelligenza, quanto quali condizioni permettano al potenziale cognitivo di svilupparsi pienamente.