Un incidente stradale a Messina è costato la vita a un ragazzo di 15 anni nella serata di ieri nella zona di San Filippo. Il giovane è deceduto sul colpo dopo uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”.

La vittima è Riccardo Coglitore, studente dell’istituto “Verona Trento”. Inutili i soccorsi: il decesso è avvenuto prima del trasporto in ospedale.

L’incidente stradale a Messina si è verificato in serata, nella zona di San Filippo, vicino al parcheggio verde dello stadio “Franco Scoglio”, tra via degli Agrumi e via Guardia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, si sarebbe trattato di uno scontro tra un’auto e una moto su cui viaggiava il 15enne.

L’impatto è stato violento e il ragazzo è rimasto gravemente ferito. I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma le condizioni del giovane sono apparse da subito disperate. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La notizia ha rapidamente raggiunto la scuola frequentata dalla vittima, l’istituto “Verona Trento” di Messina, dove compagni e docenti sono sotto choc per la tragedia. Sulla dinamica dell’incidente stradale a Messina sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali elementi utili a ricostruire la sequenza dei fatti.

La morte del giovane ha profondamente colpito la comunità scolastica del “Verona Trento” e l’intera città di Messina. In queste ore si moltiplicano messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Tanti i messaggi di cordoglio postati sui social e tra questi quello con foto che condividiamo pubblicato sulla pagina facebook On Stage Accademia di Musical e Recitazione: “Riccardo ti vorremo sempre bene, ti porteremo sempre e per sempre nei nostri cuori. Non ti dimenticheremo mai! “Tutta l’ Accademia On Stage si stringe alla famiglia Coglitore.”