Il Modica Calcio guarda già alla prossima stagione. A trenta giorni dalla vittoria dello Scudetto di Sicilia, che ha chiuso un’annata culminata con la promozione in Serie D, la dirigenza ha avviato il percorso di riorganizzazione societaria necessario per affrontare il salto di categoria.

In una nota firmata dai presidenti Mattia Pitino e Luca Gugliotta, il club sottolinea come i festeggiamenti per il ritorno nella quarta serie nazionale abbiano lasciato rapidamente spazio alla programmazione. La società sta lavorando alla definizione del nuovo assetto dirigenziale e delle figure che accompagneranno il progetto sportivo nei prossimi anni.

Il prossimo campionato rappresenta un passaggio importante per la società rossoblù, chiamata a confrontarsi con una categoria che richiede standard organizzativi e gestionali più elevati rispetto all’Eccellenza.

Secondo quanto comunicato dal club, il lavoro delle ultime settimane ha riguardato il rafforzamento delle aree strategiche, dall’organizzazione interna allo sviluppo commerciale, passando per il progetto “Casa Modica” e per le questioni legate all’impiantistica sportiva.

“La Serie D richiede una struttura più forte, più moderna e più organizzata”, spiegano i dirigenti, evidenziando la volontà di costruire un modello societario stabile e sostenibile nel tempo.

La società ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane verranno presentati il nuovo organigramma, le figure tecniche e il piano organizzativo che accompagnerà il club nella nuova stagione. Prevista a breve anche l’apertura della campagna abbonamenti.

La promozione ottenuta dal Modica ha riportato la squadra nella massima categoria dilettantistica nazionale dopo 16 anni di assenza. Il traguardo è arrivato al termine di una stagione dominata nel campionato di Eccellenza siciliana e successivamente completata con la conquista dello Scudetto di Sicilia, trofeo regionale che ha chiuso ufficialmente l’annata sportiva.

Il ritorno in Serie D rappresenta uno degli eventi sportivi più significativi degli ultimi anni per la città della Contea, dove il calcio continua a mantenere un forte radicamento sociale e identitario.

Nel messaggio diffuso dal club emerge anche un appello alla collaborazione con le istituzioni locali per affrontare le nuove esigenze imposte dalla categoria. “Siamo certi che l’intera città, Amministrazione Comunale compresa, saprà fare squadra per completare il percorso iniziato insieme”, scrivono Pitino e Gugliotta.

Il Modica Calcio ha conquistato matematicamente la promozione in Serie D vincendo il campionato di Eccellenza siciliana con diverse giornate d’anticipo, interrompendo un’attesa che durava dalla stagione 2010-2011. Successivamente la formazione allenata da Filippo Raciti ha completato il proprio percorso vincendo anche la Supercoppa regionale, consolidando una delle stagioni più importanti della storia recente del club. Per la città di Modica, centro di oltre 50 mila abitanti della provincia di Ragusa, il ritorno in Serie D rappresenta un’opportunità di visibilità sportiva e territoriale a livello nazionale.