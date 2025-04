Modica – Scenari, Modica Summer Fest e Replay Music Festival torneranno ad animare le vie del centro storico di Modica Bassa e Modica Alta anche nel 2025. Questo grazie all’interessamento dell’Onorevole Ignazio Abbate attraverso il cui apposito emendamento da 150 mila euro approvato lo scorso mercoledì in Aula, l’Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo ha stanziato i fondi necessari all’organizzazione di queste tre importanti manifestazioni.

“Ci tenevo particolarmente – commenta il parlamentare della DC – alla riconferma di queste tre manifestazioni che riescono ad attirare a Modica migliaia di visitatori riuscendo ad abbracciare un pubblico variegato ed eterogeneo che mobilita soprattutto il centro storico, il cui stato di salute è oggi oggetto di vari interventi politici.

E’ uno stato di sofferenza che coinvolge tantissimi centri storici siciliani e non e che può essere combattuto anche grazie all’organizzazione di eventi di grande richiamo come questi tre in questione. Stimolato dalle associazioni di categoria e dagli stessi commercianti, ho ritenuto mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Modica queste risorse e concentrarle tra Modica Bassa e Modica Alta per organizzare eventi che cominceranno in primavera e termineranno in autunno.

Scenari è ormai una manifestazione nazionale che porta in città alcuni dei nomi più importanti dell’editoria, dello spettacolo, del giornalismo e dello sport valorizzando alcuni dei nostri scorsi più significativi. Una manifestazione nella quale ho sempre creduto sin dall’inizio e che continuerò a sostenere insieme agli organizzatori, la Libreria Mondadori e la Fondazione Teatro Garibaldi. Il Modica Summer Fest tornerà a proporre un ricco cartelloni di eventi che accompagneranno le serate estive dei modicani in ogni zona del centro storico di Modica Bassa e Modica Alta.

Si affianca agli eventi già programmati a Marina di Modica dalla Fondazione Garibaldi che sosteniamo con un altro, robusto, contributo da 100 mila euro. E infine la manifestazione più giovane, il Replay Music Festival che l’anno scorso ha visto la sua prima edizione. Una gara tra cover band che ha entusiasmato e fatto ballare persone di ogni età. Tornerà anche quest’anno per otto sabati di seguito in autunno per animare Piazza Matteotti fino a tarda notte”.