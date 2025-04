Modica – Il meeting che si è svolto presso il salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso, è stato promosso dal DOSES (Distretto Ortofrutticolo del Sud Est Sicilia), per favorire l’incontro tra il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP e una autorevole delegazione della Confédération Africaine des Acteurs de l’Agropastoralisme del Camerun.

La delegazione, che ha incontrato in Sicilia diverse realtà produttive nei campi d’interesse agricolo del Camerun, per quanto riguarda il settore cacao ha deciso di incontrare il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP. Come è noto, il Camerun è , dopo Costa d’Avorio, Ghana e Nigeria il quarto Paese produttore di cacao dell’Africa. La delegazione africana guidata dal Presidente della C-3A, Sua Maestà Zomba’a Doudjo Armand, insieme al Vicepresidente Melli Momo Guy, responsabile per la cooperazione internazionale, ha registrato la presenza di: Mac Donald Kom – CEO di Global Travel & Services; Felix Ewane NTUBE – Membro del consiglio di amministrazione di ItaAfrica ; Happy Girl Okebe – Responsabile del settore agricolo della C3A; Géraldine Talla – Responsabile del settore animale della C3A. A confermare il supporto istituzionale, anche la presenza di Samuel Kuate Alto Rappresentante del Ministero dell’Impiego e della Formazione Professionale del Camerun.

Per il Doses presente il Direttore Gianni Polizzi, mentre la delegazione del Consorzio del Cioccolato di Modica era composta dal Presidente Salvatore Peluso, dal Consigliere Giuseppe Rizza e dal Direttore Nino Scivoletto.

Ha introdotto i lavori il Direttore del Doses Polizzi che ha illustrato le finalità del progetto di collaborazione Camerun – Italia, volto all’attivazione di percorsi di formazione professionale rivolti a giovani camerunensi, con l’obiettivo di offrire loro competenze spendibili nel sistema agricolo siciliano e, al tempo stesso, trasferire know-how e modelli organizzativi utili anche per il rafforzamento delle filiere produttive in Camerun.

Il Presidente della Confédération Africaine des Acteurs de l’Agropastoralisme del Camerun – Zomba’a Doudjo Armand – ha espresso un apprezzamento per il Consorzio del Cioccolato di Modica che potrà rappresentare per i produttori del cacao del Camerun una grande opportunità di mercato volto a valorizzare il cacao di alta qualità del Camerun, garantendo un reddito adeguato ai produttori. Si è detto certo che la collaborazione con Il Consorzio potrà rappresentare una svolta per il suo Paese.

Il Vice Presidente Melli Momo Guy, responsabile per la cooperazione internazionale, ha sottolineato il valore del Consorzio del Cioccolato di Modica che ha centrato l’obiettivo di dotare il prodotto della Indicazione Geografica Protetta, certificazione cui aspira il Camerun per il proprio cacao, obiettivo possibile solo attraverso il sostegno del Consorzio del Cioccolato di Modica.

Salvo Peluso, Presidente del Consorzio, ha dato il benvenuto alla Delegazione camerunense e ringraziato Doses per avere inserito nel programma degli incontri il Consorzio del Cioccolato ed ha espresso un apprezzamento per la qualità del progetto di formazione che certamente consentirà ai giovani del Camerun di acquisire quelle competenze necessarie per sviluppare il comparto agricolo del loro Paese e perché no per trovare occupazione in Italia.

Samuel Kuate, l’ Alto Rappresentante camerunense ha ringraziato il Consorzio per l’ospitalità e la disponibilità a sostenere il progetto di sviluppo agricolo del Camerun, e ha assicurato che la Confédération può contare sul sostegno del governo del Camerun impegnato a favorire l’integrazione sostenibile delle pratiche agro-pastorali, promuovendo la crescita economica, la gestione ambientale, la formazione professionale e lo sviluppo sociale del Paese. Invitato ufficialmente il Consorzio a visitare il Camerun.

La storia del cioccolato di Modica e il percorso per il raggiungimento della certificazione IGP ha formato oggetto dell’intervento del direttore del Consorzio Nino Scivoletto, che ha auspicato un rapido avvio della collaborazione tra i produttori camerunensi e il Consorzio , garantendo l’assistenza tecnica richiesta necessaria per l’avvio di un progetto di certificazione IGP per il Cacao del Camerun, indispensabile per accrescere il valore del cacao camerunense. Nelle prossime settimane un carico di cacao giungerà a Modica per essere trasformato in pasta amara di cacao e in cioccolato di Modica Igp.

Dopo l’incontro la delegazione del Camerun ha visitato il Museo del Cioccolato di Modica manifestando apprezzamento per la ricerca archivistica, condotta dalla equipe guidata da Grazia Dormiente, che ha dato certezza anagrafica al cioccolato di Modica fissando al 1746 in casa Grimaldi, la nascita. Conferita all’Alto Rappresentante del Governo del Camerun la Barretta d’Argento.

Offerto agli ospiti un ricco buffet di produzioni gastronomiche tradizionali modicane proposto da Tipiko; immancabile la degustazione finale di cioccolato di Modica in abbinamento con CHO, il primo liquore con Cioccolato di Modica IGP, curata dal sommelier Giorgio Solarino di Sol Barocco.