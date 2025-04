Comiso – “Sono lusingata per la designazione a candidata alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, perchè in politica non c’è mai nulla di scontato. Mi sento onorata prima di tutto per la coesione dei partiti di centro-destra che mi hanno accreditato stima riconoscendomi capacità di gestione amministrativa, con la convinzione che io sia la persona giusta, per capacità di ascolto e spirito di condivisione, per guidare la provincia in maniera lungimirante e sinergica.

Inoltre, non posso che ringraziare Peppe Cassì, Maria Monisteri, Mario Marino e Giuseppe Dimartino, sindaci civici dei comuni di Ragusa, Modica, Scicli e Santa Croce per aver fatto quadrato attorno a me, facendo un passo “di lato” rispetto alle loro legittime aspettative di candidatura. Sono certa che, qualora venissi eletta, potrò contare sul sostegno di eccellenti rappresentanti politico/amministrativi e che non sarò sola in questo percorso che mi vedrà ancora più impegnata, considerando che, in caso di elezione, ricoprirò il doppio incarico di sindaco e di presidente.

Un ringraziamento sentito, va senza dubbio ai partiti che hanno proposto la mia candidatura e ai loro rappresentanti, Giovanni Cugnata Segretario provinciale Forza Italia, Salvo Mallia Commissario provinciale Lega, Giovanni Moscato Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia, Angelo Galifi Responsabile provinciale Grande Sicilia, l’On. Nino Minardo, il Sen. Salvo Sallemi,l’ On. Giorgio Assenza e l’On. Fabio Mancuso. Assicuro ogni mio sforzo e tutto il mio impegno appassionato, per essere all’altezza delle aspettative e della fiducia riposta sulla mia persona”