Scicli – Lo Scicli Social Club ha l’imperativo di non fermarsi. Dopo la bella vittoria davanti al pubblico amico della settimana scorsa, i gialloverdi hanno l’obbligo di continuare a racimolare punti per consolidare la settima posizione in classifica. Per fare ciò i ragazzi di Luca Ammatuna dovranno affrontare in casa la pimpante compagine dell’Albatro Siracusa, che occupa la sesta posizione in classifica, con 20 punti.

E’ una compagine che attua un buon gioco in velocità, mettendo in condizione un po’ tutti di andare a rete. Su tutti emergono le capacità individuali di Davide Pivato, con 65 reti e Riccardo Giuffrida con 96.

Ci sono tutti i presupposti per assistere ad una gara divertente ed intensa. I gialloverdi, con in testa il capitano Christopher Ficili, faranno di tutto per riscattare la sconfitta subita a Siracusa nella gara di andata, per 33-30. In settimana si sono allenati come, ormai, consuetudine decimati, per motivi riconducibili allo studio, al lavoro e agli infortuni, ultimo quello riportato dal promettente under Bassem Nakoue.

“Quella di domenica sarà una partita difficile – ha spiegato il coach Luca Ammatuna -. Indubbiamente incontreremo una squadra veloce e combattiva, con ottimi elementi. Faranno di tutto per metterci in difficoltà, ma noi faremo altrettanto. Sarà fondamentale gestire l’aspetto mentale. Ancora una volta saremo contati per via degli infortuni, ma daremo il massimo”.

Domenica 30 marzo si gioca la settima giornata di ritorno del campionato di serie B Drago e la partita è stata affidata alla direzione arbitrale dei fratelli Sebastiano e Michelangelo Manuele. Fischio ‘inizio alle 15,30. Si allega: una foto di una recente azione di gioco.