Ragusa – Il grande one man show del più grande trasformista al mondo Arturo Brachetti, con oltre 60 nuovi personaggi, molti ideati appositamente per questo show, che appariranno davanti agli spettatori in un ritmo incalzante e coinvolgente. E’ questo “Solo” che sarà proposto giovedì al teatro Duemila di Ragusa, unica tappa in Sicilia oltre Catania, a partire dalle 21.

L’associazione culturale C&M, con la direzione artistica di Carlo Nobile, propone Brachetti in un viaggio che ripercorre la sua storia artistica, attraverso le altre affascinanti discipline in cui eccelle: grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, per non parlare delle sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping permette di enfatizzare i particolari e coinvolgere gli spettatori.

Brachetti, in Solo, apre le porte della sua casa, schiuderà la porta di ogni camera, per scoprire la storia che è contenuta e che prenderà vita sul palcoscenico. Dai personaggi dei telefilm celebri a Magritte e alle grandi icone della musica pop, passando per le favole e la lotta con i raggi laser in stile Matrix, Brachetti batte il ritmo sul palco: 90 minuti di vero spettacolo pensato per tutti, a partire dalle famiglie. Lo spettacolo è un vero e proprio as-Solo per uno degli artisti italiani più amati nel mondo, che torna in scena con entusiasmo per regalare al pubblico il suo lavoro più completo.

Uno spettacolare duello con il laser, la magia dei disegni realizzati con la sabbia, le ombre cinesi (ormai un cult in ogni suo show), magie ed illusioni sono solo alcune delle incredibili cose che succederanno durante la performance, dove i 90 minuti sembreranno finire subito. In scena anche Kevin Moore, nel surreale e poetico ruolo dell’ombra di Arturo, un’ombra irriverente che a volte sente l’esigenza di comunicare direttamente tramite dei pensierini scritti.

Arturo Brachetti in scena è un mattatore, capace di incantare lo spettatore di ogni età, facendo tornare bambini i genitori e trasportando i più piccoli in un mondo incantato. 62 anni ed un’energia incredibile che riesce a mantenere durante tutto lo show, senza avere un attimo di riposo e regalando allo spettatore una performance intesa e carica di emozioni. Un appuntamento, dunque, assolutamente da non perdere.