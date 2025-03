Comiso – Consegnati lunedì 3 marzo i lavori per la realizzazione del canile sanitario che sarà consegnato tra circa 4 mesi. ” Una struttura che costituisce un unicum non solo per Comiso”. Dichiarazioni del sindaco, Maria Rita Schembari.

Alla presenza del sindaco, dell’assessore ai lavori pubblici, Roberto Cassibba, dell’assessore all’ambiente, Giuseppe Alfano e dell’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani, sono stati consegnati alla ditta CLG Costruzioni i lavori per la realizzazione del canile sanitario. Presente anche la consigliera di Ideazione,Emilia Garofalo che si occupa volontariamente del fenomeno del randagismo.

” Avevamo già anticipato lo scorso 21 febbraio – dichiara Maria Rita Schembari – che grazie alle somme messe a disposizione dal Libero Consorzio di Ragusa, 150.000 euro per la precisione, siamo riusciti a porre in essere un progetto al quale l’assessore Di Trapani aveva cominciato a lavorare già durante la mia prima sindacatura. Oggi finalmente abbiamo dato il via ai lavori che verranno completati entro 4 mesi. Come già spiegato – ancora il sindaco di Comiso – l’immobile che è stato individuato si trova nella parte italiana della ex base Nato, destinato a suo tempo ad alloggio del Comandante, e verrà trasformato in un vero e proprio canile sanitario con sale operatorie e di degenza per animali su cui intervenire, ma soprattutto per dare corso alle sterilizzazioni.

La struttura una volta finita e operativa, sarà gestita dall’ ASP veterinaria di Ragusa. Non posso che ringraziare tutti i diversi attori protagonisti che hanno reso possibile questo grande passo avanti che sicuramente costituirà un unicum non solo per Comiso, ma più ampiamente per tutta la zona Ipparina”.

“Il volontariato mi dà ogni giorno l’opportunità di toccare con mano le difficoltà che il territorio affronta relativamente alle varie problematiche che riguardano il randagismo – ha aggiunto Emilia Garofalo-. Sono fiera ed orgogliosa nel vedere nascere e prendere parte di qualcosa di importante e utile per la nostra città e non solo. Oggi, un altro obiettivo si sta realizzando, quello di portare nella nostra città una grande opera: un canile che darà l’opportunità di sterilizzare più velocemente cani vaganti del territorio e adottati”.