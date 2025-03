Scicli – Terzo turno di ritorno in serie B Drago, che vede l’Handball Scicli Social Club, dopo il turno di riposo, affrontare in casa l’arrembante compagine dell’Aretusa. La compagine siracusana, allenata da Sergio Vilageliu, occupa la quinta posizione in classifica e mette in pratica un ottimo gioco, attento in difesa, veloce e cinico in attacco e chiaro, quindi, che arriveranno con tutta l’intenzione di non lasciare punti.

La squadra gialloverde viene da una vittoria tonificante ottenuta alla prima giornata di ritorno, sul proprio campo, sulla Pallamano Avola, in cui si sono viste diverse note positive. Proprio da questi spunti positivi i ragazzi di Luca Ammatuna dovranno ripartire, dopo la sosta, alla ricerca del successo. Servirà, quindi, una prestazione di orgoglio e determinazione, badando ad una difesa forte e cercando di capitalizzare le trame offensive. In tal senso il gruppo ha lavorato in questo periodo, anche se qualche elemento è rimasto a riposo, vuoi per problemi fisici, vuoi per impegni di studio e lavoro.

Un pizzico di pressione, dunque, ci sarà sulle spalle di capitan Christopher Ficili e compagni che si troveranno di fronte la squadra siracusana ben allenata e con diversi giovani di prospettiva. All’andata furono gli ospiti ad imporsi, in casa loro, con tre gol di scarto, maturati nei minuti finali, dopo che fino a metà secondo tempo i gialloverdi avevano avuto la partita in mano con uno scarto di quattro reti.

Luca Ammatuna ha spiegato: “Mi aspetto una partita difficilissima. L’Aretusa è una squadra che ha una grande identità che sa sempre cosa deve fare e sa vincere le partite su principi di gioco ben definiti, inculcati dal proprio coach. Noi cercheremo di fare del nostro meglio senza pressioni mentali, ma con la consapevolezza dei nostri mezzi. In definitiva dobbiamo fare una partita coraggiosa”.

Dirigeranno l’incontro gli esperti Nunzio Bertino e Fabio Bocchieri. Fischio d’inizio, al geodetico di Jungi, domenica 2 marzo, alle ore 17,00.