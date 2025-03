Vittoria – E’ Massimiliano Vindigni il nuovo coordinatore del circolo cittadino di Fratelli d’Italia di Vittoria e Scoglitti. L’elezione è avvenuta oggi, domenica 2 marzo, durante il congresso cittadino di FdI che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei senatori Salvo Sallemi e Salvo Pogliese, del deputato regionale Giorgio Assenza e del coordinatore provinciale di FdI Giovanni Moscato.

A coordinare i lavori è stato Dante Di Trapani e sono stati presenti anche i sindaci di Comiso e Santa Croce Camerina nonché il presidente del consiglio comunale della città casmenea.

“Continua il processo democratico interno a Fratelli d’Italia in provincia di Ragusa – dichiara il coordinatore provinciale Giovanni Moscato – e porgo i migliori auguri di buon lavoro a Massimiliano Vindigni, un professionista apprezzato e una figura che potrà dare un contributo importante al partito in una realtà – per noi importantissima – come Vittoria.

Sono convinto che, con il supporto del gruppo consiliare e di tutti gli iscritti, Massimiliano Vindigni potrà rappresentare al meglio il futuro del partito che in città si candida ad essere l’unica alternativa possibile al termine dell’attuale esperienza amministrativa”.

Anche il senatore Salvo Sallemi è intervenuto nel corso del congresso sottolineando l’importanza di Vittoria per Fratelli d’Italia: “Tutti gli eletti sono al lavoro per la città per portare risultati, speranza, soluzioni. Lo abbiamo sempre fatto con il rispetto istituzionale e con la volontà di essere punti di riferimento per la città: oggi è una giornata importante perché si rafforza un percorso che ci porterà al voto con un gruppo consiliare che sta lavorando in maniera importante, con gli attivisti che sono fucina di proposte e segnalazioni. L’obiettivo è allargare quanto più possibile la partecipazione, includendo tutte le forze sane della città che credono in un’alternativa. Auguro quindi a Massimiliano Vindigni un proficuo lavoro, certo che saprà essere motore propulsore del cambiamento”.

Ha chiosato il neo coordinatore Vindigni: “Grazie per la fiducia a tutta la comunità di Vittoria e Scoglitti. Sarà un onore rappresentare Fratelli d’Italia in una fase di crescita che deve vedere la nostra affermazione nelle prossime competizioni elettorali, come le amministrative, perché la nostra città merita speranza e una classe dirigente capace e di prospettiva.

Con il sostegno del coordinamento e dei nostri riferimenti politici avvierò una fase di confronto con le categorie necessaria per scrivere una nuova storia”.

A completare il direttivo del coordinamento cittadino sono: Giusy Arestia, Alessandra Russo, Roberto Ottone, Angelo Alescio, Marco Ciancio, Tony Gravina, Giovanni Catalano.