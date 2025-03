Modica – La Consigliera Comunale di Maggioranza, Rita Floridia, si fa portavoce dei tanti residenti di contrada Caitina ed esprime forte preoccupazione e rammarico per l’incoerenza dell’Amministrazione Comunale riguardo l’installazione dell’antenna 5G nel Quartiere, avvenuta in totale contrasto con quanto richiesto come risultanza dei diversi incontri svolti nell’ultimo anno per una regolamentazione attenta alle esigenze della comunità e pianificazione più equa e ponderata delle suddette antenne.

Da più di un anno, il Consiglio Comunale aveva approvato all’unanimità una mozione, con la Consigliera Floridia come prima firmataria e proponente, che invitava l’Amministrazione a sospendere qualsiasi nuova installazione di antenne 5G fino all’approvazione definitiva del nuovo Piano Polab, elaborato con il contributo di esperti e tecnici e finalizzato a garantire una più giusta allocazione delle infrastrutture di telecomunicazione e a tutelare la salute pubblica , bilanciando le esigenze di innovazione con la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.

Tuttavia, l’installazione dell’antenna in via Caitina dimostra che questo impegno è stato completamente disatteso. Tale atto dimostra chiaramente che l’Amministrazione ha scelto di ignorare tali impegni, rendendo di fatto inutile tutto il lavoro svolto fino ad oggi e sprecando risorse pubbliche destinate alla revisione del Piano Polab e di un nuovo regolamento.

È inaccettabile che, dopo mesi di discussioni, studi e valutazioni, le scelte amministrative si rivelino contraddittorie e prive di coerenza.

Questa situazione solleva svariati interrogativi:

1. Per quale motivo l’Amministrazione non ha sospeso immediatamente l’inizio lavori dell’antenna 5G in via Caitina, come invece è stato fatto per altre installazioni nel territorio comunale?

2. Quali autorizzazioni sono state rilasciate per questa installazione , sono stati resi pubblici gli studi di impatto ambientale e sanitario necessari per garantire la sicurezza dei cittadini?

3. Perché è stato ignorato l’impegno assunto dal Consiglio Comunale con l’approvazione della mozione che prevedeva il blocco delle installazioni fino all’approvazione del Piano Polab?

4. Quale sia la reale linea politica dell’Amministrazione in materia di regolamentazione delle antenne 5G, visto che le decisioni prese fino ad oggi risultano incoerenti e contraddittorie.

5. Se l’Amministrazione intenda avviare un confronto pubblico con i cittadini e le associazioni per discutere in maniera trasparente le scelte che riguardano il territorio e la salute pubblica.

“Non possiamo permettere – dichiara la consigliera Floridia – che scelte di questa portata vengano imposte dall’alto senza un serio confronto con la cittadinanza. I residenti del Quartiere Caitina hanno espresso più volte le loro preoccupazioni per le possibili implicazioni sulla salute e sull’ambiente derivanti da questa infrastruttura, ma le loro voci non sono state ascoltate. La trasparenza e la partecipazione devono essere principi fondamentali nell’azione amministrativa, soprattutto quando si tratta di decisioni che impattano direttamente sulla qualità della vita delle persone.

È evidente che, se l’Amministrazione non chiarirà le proprie scelte e non darà risposte concrete alla comunità, saremo di fronte all’ennesima dimostrazione di scarsa programmazione e di gestione superficiale delle problematiche territoriali. Il lavoro svolto per la revisione del Piano Polab non può essere vanificato, né possiamo accettare che risorse pubbliche vengano impiegate senza alcun risultato tangibile per la cittadinanza.

Chiedo con forza all’Amministrazione, insieme agli altri 11 consiglieri di maggioranza di assumersi le proprie responsabilità e di rispondere con chiarezza a questi interrogativi e di garantire il rispetto degli impegni presi con il Consiglio Comunale e con la Comunità”.