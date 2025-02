Ragusa – Buone notizie per le famiglie di Ragusa che vogliono avvicinare i propri figli al nuoto: è disponibile il Bonus Nuoto 2025, un’iniziativa che permette di ottenere fino a 90 euro tra sconti e detrazioni fiscali per iscrivere i bambini e i ragazzi ai corsi di nuoto presso la Piscina Vitality di Ragusa.

Un’opportunità concreta per favorire l’attività sportiva in acqua, supportare le famiglie nelle spese per lo sport e garantire ai più piccoli un’attività che migliora la salute, la sicurezza in acqua e il benessere psicofisico.

Chi può avere il Bonus Nuoto?

Il Bonus è rivolto ai genitori di bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni che desiderano frequentare corsi di nuoto presso la Piscina Vitality di Ragusa.

I benefici del nuoto per i bambini

Il nuoto è uno degli sport più completi, consigliato da pediatri e specialisti per i suoi numerosi benefici:

Migliora la postura e la coordinazione

Rinforza il sistema respiratorio e cardiocircolatorio

Aiuta a sviluppare disciplina e autostima

Permette di acquisire sicurezza in acqua

La parola all’esperto: “Il nuoto è un’attività completa, – spiega il Dott. Marco Rinaldi, fisioterapista sportivo-perfetta per i bambini in fase di crescita. Aiuta a migliorare lo sviluppo muscolare e scheletrico, senza impatti sulle articolazioni. Inoltre, nuotare fin da piccoli rafforza la sicurezza in acqua, riducendo il rischio di incidenti.”

Come richiedere il Bonus nuoto?

L’accesso al Bonus Nuoto è limitato fino ad esaurimento fondi ed è attivo fino al 31 marzo 2025. Per usufruirne, basta recarsi presso la Piscina Vitality di Ragusa in Via Germania 10 e richiedere informazioni alla reception oppure chiamando lo 0932 1913441.