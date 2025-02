Vittoria – In seguito a molteplici incontri tenuti con utenti e cittadini, nel corso di una riunione di partito, Forza Italia Vittoria, come promesso, torna a confrontarsi e a vigilare in materia di sanità locale. “Molte cose non ci soddisfano e vorremmo che si affrontassero diversamente le criticità segnalate – afferma il segretario cittadino Fi, Andrea La Rosa – è soprattutto per questo motivo che a breve ritorneremo a parlare di sanità e porteremo avanti le nostre proposte a nome di tutta la segreteria locale, così da potere contare su un’azione politica condivisa.

Infatti, è in programma un incontro della segreteria cittadina di Fi finalizzato a trattare argomenti che riguardano da vicino le liste di attesa, il personale sanitario e la necessità di potenziare il nostro ospedale di Vittoria, con un’attenzione particolare alla guardia medica di Scoglitti. Sotto i riflettori anche assistenza domiciliare e fisioterapia per i soggetti in difficoltà che necessitano di cure e assistenza”.

“Dunque – ancora La Rosa – il nostro impegno continua su questi temi e non solo. Perché per noi il tema Sanità è prioritario rispetto alle questioni che abbiamo in programma di affrontare e, visto che in passato i nostri interlocutori hanno fatto orecchio da mercante, ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che Forza Italia non ammetterà superficialità rispetto alle denunce che sottoporremo all’attenzione di chi è preposto a risolvere questi problemi.

La salute è un diritto costituzionalmente garantito ai cittadini e vogliamo politicamente essere vigili ed attenti. Continueremo a sollecitare impegni e risultati per una Sanità iblea a cui auguriamo sempre le attenzioni che merita”.