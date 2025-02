Giarratana – Maschere, colori e tradizioni. E, di fondo, tanta, ma proprio tanta, voglia di divertirsi e di divertire. Il Carnevale giarratanese edizione 2025 sta per aprire i battenti. Grazie al supporto del Comune di Giarratana, dell’assessorato regionale Turismo, Sport e Spettacolo e del Libero consorzio comunale, iniziano da sabato tre giorni ricchi di manifestazioni. Sono dodici, complessivamente, i gruppi mascherati e i carri allegorici che animeranno una kermesse che non mancherà di stupire. Sabato, alle 16, il raduno alla rotonda di via Madonna delle Grazie. Alle 16,30 la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici che seguiranno questo percorso: via Madonna delle Grazie, via Andrea Costa, via Marconi, corso XX settembre, corso Umberto I, via dei Mille, via Calatafimi, via dei Martiri. In piazza Martiri d’Ungheria, poi, alle 21,30, ci sarà il “dj set from Rtm”.

Con il supporto di Puma events, è prevista la presenza del dj Maurizio Lessi, vox Andrea Robusti. Le iniziative del Carnevale proseguono anche domenica. Alle 16 il raduno alla rotonda di via Madonna delle Grazie. Poi, la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici lungo lo stesso percorso del sabato. Quindi, alle 20, in piazza Martiri d’Ungheria, spettacoli a cura dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Alle 21,30, in piazza Martiri d’Ungheria, torna il “dj set from Rtm” che questa volta, sempre con il supporto di Puma events, vedrà la presenza dei deejay Peppe Zocco e Ivan Cappello, vox Leo Guarino. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un fine settimana straordinario e coinvolgente. Il Carnevale giarratanese assolutamente da non perdere.