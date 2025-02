Modica – Si attende l’arrivo della gru dei vigili del fuoco per recuperare l’auto volata giù nel burrone per un incidente in via Nazionale a Modica. L’auto, per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 19 dopo aver sfondato la ringhiera che delimita la carreggiata è volata giù nel burrone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica che hanno recuperato dall’auto una delle due persone rimasta incastrata nel mezzo cappottato (vedi foto) e l’ambulanza del 118 che ha poi trasportato i due feriti al pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica.