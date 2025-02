Al via le domande per il Reddito di Povertà in Sicilia, un contributo una tantum fino a 5.000 euro destinato alle famiglie residenti in Sicilia che si trovano in difficoltà economiche. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 25 febbraio 2025 e fino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025, esclusivamente online sulla piattaforma dedicata.

A chi tocca il Reddito di povertà? Requisiti e priorità

Il contributo è destinato ai residenti in Sicilia da almeno 5 anni, con ISEE 2023 inferiore a 5.000 euro. La selezione avverrà tramite graduatoria, con priorità ai nuclei con minori, persone in situazioni di disagio e famiglie monogenitoriali.

In particolare contributo potranno accedere al contributo i soggetti residenti in Sicilia da almeno cinque anni, con Isee relativo all’anno 2023 inferiore a 5 mila euro. Verrà stilata una graduatoria in base al punteggio assegnato alla famiglia richiedente e il contributo economico sarà erogato secondo le seguenti fasce: 5.000 euro oltre i 30 punti, 3.500 euro fino a 30 punti e 2.500 euro fino a 20 punti. Per quanto riguarda i criteri di reddito, il punteggio massimo (10 punti) sarà dato a chi ha un Isee tra 0 e 1.500 euro; fino 3.500 euro verranno assegnati 8 punti, mentre 6 punti a chi ha un Isee fino a 5.000 euro.

Importi del Contributo: Fasce di punteggio e Criteri di Reddito

Il contributo economico sarà erogato in base al punteggio ottenuto dalla famiglia richiedente:

5.000 euro per oltre 30 punti

3.500 euro fino a 30 punti

2.500 euro fino a 20 punti

Il punteggio massimo (10 punti) sarà assegnato a chi ha un ISEE tra 0 e 1.500 euro.

Come presentare domanda: Modalità Online e Scadenza

La domanda deve essere presentata online tramite SPID di livello 2 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) sul sito dell’Irfis. Lo sportello online chiuderà alle ore 17:00 del 15 aprile 2025.

Sistema a Punteggio: Criteri Familiari e Sociali

Ulteriori punti saranno assegnati in base alla situazione familiare (numero di componenti, figli minori) e sociale (affitto, disagio sociale).