Vittoria – La Consulta Giovanile di Vittoria è pronta a tagliare il nastro della sua nuova sede, un centro giovanile polifunzionale, fondato sul volontariato dei componenti della Consulta, che sarà inaugurato venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 19. L’evento si svolgerà nei locali dell’ex Museo Italo-Ungherese, (zona ex campo di concentramento) recentemente ristrutturati grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione Comunale, della Consulta Giovanile e dell’Avis di Vittoria.

Nata ufficialmente a luglio 2023, la Consulta Giovanile si propone come spazio di aggregazione, partecipazione e crescita per i giovani di Vittoria. La realizzazione di questo centro rappresenta un importante traguardo per la città e un’opportunità concreta per i ragazzi che vogliono contribuire attivamente al futuro del territorio. In merito all’inaugurazione della nuova sede della Consulta Giovanile, il Sindaco Francesco Aiello ha espresso grande entusiasmo e soddisfazione, sottolineando l’importanza di questa nuova struttura per il futuro dei giovani: “L’apertura della nuova sede della Consulta Giovanile è un passo importante per la nostra città.

Questo centro rappresenta un’opportunità concreta di partecipazione e crescita per i ragazzi di Vittoria, che avranno ora uno spazio dove poter sviluppare le proprie idee e contribuire attivamente alla comunità. Il mio impegno come Sindaco è quello di continuare a sostenere iniziative che promuovano l’inclusione, la solidarietà e l’impegno civico tra i giovani.”

Alla cerimonia di inaugurazione interverranno:

Francesco Aiello, Sindaco di Vittoria

Francesca Corbino Ass. Politiche Sociali

Emanuele Battaglia, Presidente della Consulta Giovanile

Raffaele Giunta, Presidente dell’AVIS di Vittoria.

L’evento sarà un’occasione per presentare alla cittadinanza le attività e i progetti che prenderanno vita all’interno del nuovo centro, con l’obiettivo di offrire ai giovani un ambiente stimolante e inclusivo.