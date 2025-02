Ragusa – Dalla semplice individuazione dei soggetti obbligati fino alla compilazione dei nuovi format di Registro cronologico di carico e scarico e dei Formulari di identificazione del rifiuto (FIR), la cui redazione vidimata viene predisposta gratuitamente da Ance Ragusa insieme al registro di carico e scarico: una guida pratica, diretta agli operatori del settore, che spiega passo dopo passo il funzionamento del nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri).

“Come è noto, il nuovo strumento è destinato a raccogliere, in forma digitale, i dati ambientali relativi a tutte le fasi di gestione dei rifiuti, dalla produzione al trasporto, fino allo smaltimento o recupero – rileva il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli – per assicurare il pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza, anche in funzione degli obblighi e dei target imposti a livello europeo”.

Ance Ragusa, in particolare, sta mettendo in atto tutta una serie di agevolazioni, corsi e benefici per le proprie imprese associate. “La guida predisposta dall’Ance offre una panoramica delle principali funzionalità di questo strumento, mettendone in evidenza le novità, gli aspetti operativi e le modalità di utilizzo – conclude Firrincieli -.

A tal fine, il documento è stato arricchito da tabelle esplicative e schemi che aiutano gli utenti a navigare nel sistema RENTRI in modo chiaro e immediato, così da garantire una corretta registrazione dei dati e, quindi, una corretta gestione dei rifiuti”.