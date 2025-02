Roma – Fornire un supporto educativo alle famiglie dei diabetici, con particolare riferimento a quelle con bambini con diabete, attraverso una vera e propria bacheca di “opuscoli” in formato video, suddivisi per argomenti, in grado di comprendere tutte le fasi e le tematiche prioritarie. È questo il progetto “Bacheca del Sapere”, promosso da Fand – Associazione Italiana Diabetici, e avviato in questi giorni e disponibile al seguente link bacheca del sapere.

L’iniziativa si articola in 9 video, realizzati grazie al contributo di esperti e specialisti, e rivolti ai genitori e alle famiglie: 9 temi affrontati con lezioni video realizzate per rispondere ai dubbi che molto spesso incontrano le famiglie di bambini/ragazzi con diabete. I contenuti sono realizzati con la diretta partecipazione di professionisti e specialisti delle varie tematiche, medici diabetologi, psicologi, medici dello sport. Questi gli argomenti dei singoli video: L’Esordio, Il diabete Tipo 1, Il controllo della glicemia, Alimentazione & Diabete, Il ritorno a scuola, Sport e Diabete, Diabete & Pizza, Diabete e cambiamenti ormonali, Diabete & Adolescenza.

«L’obiettivo di questo progetto è fornire un supporto educativo attraverso un insieme completo di nozioni, suddivise per argomenti, che gli interessati, siano essi i genitori o chiunque abbia un interesse diretto ad approfondire le proprie conoscenze, possono facilmente consultare», dichiara il Presidente Fand, Emilio Augusto Benini. «L’idea è quella di realizzare, appunto, una sorta di bacheca, ricca di opuscoli dedicati alle varie tematiche con il contributo qualificato degli esperti – aggiunge la Vice Presidente Fand, Manuela Bertaggia – Le informazioni sono disponibili grazie a un semplice click, e il formato video consente una maggiore semplicità ed efficacia nella spiegazione».

Il supporto psicologico per la famiglia è purtroppo assente nella maggior parte delle diabetologie pediatriche. Questa iniziativa vuole essere al fianco delle famiglie con bambini diabetici, cercando di farle sentire meno sole, grazie all’aiuto di un’organizzazione come Fand, in grado di fornire non solo informazione e conoscenza, ma anche solidarietà e supporto attraverso l’esperienza degli operatori coinvolti nella realizzazione del progetto. I video della “Bacheca del Sapere” sono accessibili gratuitamente per gli iscritti alle associazioni affiliate a Fand, e sono disponibili, con una piccola donazione simbolica all’associazione, per i non iscritti.