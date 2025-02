Modica – Eccezionalmente per tre repliche, il Teatro Garibaldi di Modica ospiterà Alessio Boni e Antonella Attili, protagonisti de “Iliade. Il gioco degli dèi”, una potente riscrittura liberamente ispirata all’Iliade di Omero, curata da Francesco Niccolini e diretta da Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer. Per questo imperdibile appuntamento della stagione di prosa del teatro modicano, è stata aggiunta una terza data, infatti oltre a martedì 25 e mercoledì 26 febbraio, lo spettacolo andrà in scena anche giovedì 27, sempre alle ore 21.00. Sul palco prenderanno vita le gesta degli eroi omerici in un mondo dominato da dèi capricciosi e da un Fato ineluttabile. Alessio Boni e Antonella Attili, insieme ai bravissimi Haroun Fall, Jun Ichikawa, Liliana Massari, Francesco Meoni, Elena Nico e Marcello Prayer, faranno da specchio alla nostra contemporaneità, dominata dalla paura e dal potere, e accompagneranno lo spettatore in un viaggio nella coscienza alla ricerca di libertà.

L’Iliade racconta un mondo in cui il successo e la gloria dominano incontrastati, mentre le responsabilità dell’essere umano sono ancora lontane. Gli dèi muovono le pedine di una guerra senza vincitori né vinti, e gli uomini rimangono spettatori del proprio destino. Un mondo antico, ma tremendamente attuale, che si riflette nel nostro presente segnato da conflitti, tensioni e giochi di potere.

“Ci sono tutti i semi del tramonto del nostro Occidente in Iliade – si legge nelle note di regia – che, come accade con la grande poesia, contiene anche il suo opposto: la responsabilità e la libertà di scegliere e di dire no all’orrore”. Lo spettacolo “Iliade. Il gioco degli dèi” è una produzione Nuovo Teatro, in coproduzione con Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo – Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia.

“Portare sul nostro palco un’opera di tale potenza e profondità è un grande privilegio – commentano il presidente delle Fondazione Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – Alessio Boni, Antonella Attili e tutto il cast di straordinari attori, daranno vita a uno spettacolo che porterà il pubblico dentro il mito di Omero, un viaggio nell’epica che si dimostrerà vicino alla realtà più di quanto possiamo immaginare”.

Per qualsiasi altra informazione è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.