Spostare l’attenzione sul mondo imprenditoriale ed artigianale. È questo l’obiettivo dell’audizione richiesta dall’onorevole Ignazio Abbate al Presidente della II Commissione Bilancio, On.Dario Daidone al quale sono stati invitati gli assessori all’Economia e alle Attività produttive, il presidente di CNA Sicilia, il segretario di CNA Sicilia, il direttore generale del consorzio fidi Uni.Co, cooperativa fidi, il dirigente generale ed il Direttore della Crias, il presidente di ABI Sicilia. L’audizione si terrà il prossimo 4 marzo.

“Il comparto – dichiara l’onorevole Abbate – sta vivendo un momento di crisi dovuta da una parte all’aumento del costo del lavoro e dall’altra all’aumento del costo del denaro e della possibilità di avere a disposizione in tempi celeri le risorse necessarie per l’acquisto di scorte e per l’ammodernamento e il potenziamento delle aziende. Ho chiesto da componente della commissione bilancio al collega Presidente Daidone, che ringrazio sempre per l’attenzione e l’interessamento, un incontro facendo anche seguito a quelli avuti nelle varie realtà locali.

Come già fatto con altri comparti economici, la politica ha l’obbligo di ascoltare e venire incontro ai bisogni del tessuto economico regionale condividendo future riforme delle normative che regolano i Confidi e i rapporti fra il mondo delle banche, il mondo delle imprese e quello della regione pensando ad una strategia comune per un utilizzo ottimale dei fondi strutturali messi a disposizione dalla Comunità Europea oltre a quelli regionali. In un momento in cui la presenza dell’industria in Sicilia è in forte diminuzione, è necessario supportare e far crescere il mondo artigianale per sopperire alla scomparsa di tanti insediamenti industriali “.