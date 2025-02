Lo chef stellato Matteo Grandi, del ristorante In Basilica a Vicenza, ha intrapreso un percorso di trasformazione personale che lo ha portato a perdere ben 88 chili in soli 8 mesi. Un risultato straordinario che ha ispirato una svolta anche nel suo ristorante, dove ora propone piatti sani e gustosi, in linea con il suo nuovo stile di vita.

La Dieta Miracolosa

Fino allo scorso maggio, lo chef pesava 184 chili. Oggi, grazie a una dieta mirata e alla sua determinazione, è sceso sotto i 100 kg. Intervistato da Identità Golose, Grandi ha raccontato di aver trovato l’ispirazione seguendo sui social Luca Veronese, divulgatore di un regime alimentare low carb.

“A giugno 2024 c’é stata una folgorazione. Ho acquisito all’improvviso la consapevolezza di dover riprendere in mano la mia vita per stare meglio, innanzitutto per una questione di salute, ma anche, perché no, per tornare a piacermi quando mi guardavo allo specchio. In fin dei conti ho 35 anni, sono giovane, ma facevo fatica a fare due rampe di scale”, ha dichiarato Matteo.

L’Addio a Zuccheri e Carboidrati

Così, mettendo insieme i consigli dei dietologi che lo avevano seguito in passato senza successo e seguendo i consigli di Veronese, ha studiato una dieta ad hoc. Consapevole di come zuccheri e carboidrati fossero responsabili dei suoi chili di troppo, ha smesso di mangiarli.

“Oltre a essere dimagrito, sto benissimo, ho un’energia che non ho mai avuto, lavoro il doppio e ho sempre la mente lucida. Davvero un cambiamento radicale: lo consiglio a tutti”, ha dichiarato. Inoltre, lo chef osserva anche periodi di digiuno.

Ricette Salutari per i Clienti

La trasformazione di Matteo Grandi non è passata inosservata ai clienti del suo ristorante e ai follower, che hanno iniziato a chiedergli i segreti della sua dieta low carb. Da qui l’idea di inserire nel menù alcune ricette low carb.

“Ho pensato: perché non inserire nel menu qualche ricetta low carb? Il successo è stato immediato, già la mattina chiedono la ‘colazione dello chef’ (Uova, bacon, avocado, lime e coriandolo) oppure il main dish (Sgombro locale cotto al josper con insalata di spinacine al lime).

E così anche a pranzo e cena abbiamo iniziato a eliminare tutti i cibi processati e a usare materia prima così com’è, cioè uova, carne, pesce, verdura e soprattutto niente zuccheri e pochi carboidrati. Ai clienti le nuove proposte sono piaciute e quindi penso terremo sempre in menu una sezione a basso contenuto di carboidrati”.

La Filosofia di Matteo Grandi

La regola di Matteo è una: consumare meno, ma cibi di qualità. Per esempio, no ad astice o caviale e sì a broccolo fiolaro fresco di stagione, uova del contadino, prosciutto senza polifosfati e mele bio. Ovviamente, è necessario affiancare alla dieta un po’ di sana attività fisica. Grandi adesso ha una certezza: “Non ingrasserò mai più”.