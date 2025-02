Scicli – Superato l’ostacolo Avola e seconda vittoria consecutiva per lo Scicli Social Club. In doppia cifra Gaetano Ciavorella, con dieci centri. La seconda parte del campionato è iniziata sotto i migliori auspici per lo Scicli Social Club che ha avuto ragione della battagliera compagine ospite, la quale non si è arresa fino all’ultimo secondo di gioco, mettendo in evidenza la qualità realizzativa del terzino Falco e la vitalità di Zaia. Uno spettacolare botta e risposta con i gialloverdi Ciavorella e Carbone. Quintetti iniziali: Iacono, Nakoue, Ficili, Drago, Ciavorella, Carbone e Costa per lo Scicli. Trapani, Di Maria, Amore, Falco, Accolla, Fianchino, Zaia per l’Avola.

Il match si è deciso nel primo tempo, grazie ad alcuni breaks vincenti dei gialloverdi. A sbloccare la contesa è stato Nakoue, dopo un giro di lancette, poi, Falco dai sette metri a riportato la parità. Tre reti consecutive dei locali hanno riportato la partita sui binari confacenti per aggiudicarsi i due punti. Gli ospiti avolesi sono riusciti solo con tiri dai sette metri a tenersi a galla, ma la voglia della vittoria è stata troppo forte nei gialloverdi che sono andati a segno a ripetizione, portandosi sul parziale di12-4, intorno al quindicesimo. Il time out chiamato dal Milardo, per riordinare le idee ai suoi ragazzi, non ha dato gli effetti sperati perché Ciavorella e Carbone sono stati imperdonabili, chiudendo il primo tempo con il netto parziale di 20-13.

L’inizio della ripresa è stato caratterizzato da un calo pauroso di concentrazione dei padroni di casa, per quasi dieci minuti, con gli ospiti che non sono riusciti ad approfittare per accorciare le distanze, per via anche di alcune parate dell’estremo difensore Iacono. A metà ripresa la partita con un parziale di 27-18 ha preso la giusta piega per portare a conclusione un bella vittoria davanti ai propri tifosi. A concludere le marcature per gli avolesi ad un minuto dalla sirena sono stato gli infaticabili Zaia e Falco, firmando il finale di 33-25.

“I ragazzi hanno avuto il giusto approccio alla gara incanalando la partita verso il successo nella prima parte – ha affermato Luca Ammatuna al termine della gara -. Nella seconda frazione siamo stati un po’ svuotati mentalmente commettendo errori banali”.

Poi, lo stesso ha concluso: “Dobbiamo continuare a lavorare seriamente se vogliamo toglierci qualche soddisfazione. Complimenti, comunque, agli avversari”.

Tabellino

SCICLI SOCIAL CLUB – PALLAMANO AVOLA 33-25 (pt 20-13).

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Vaccaro, Ballaera, Ficili (5), Carbone (9), Ciavorella (10), Drago (2), Nakoue (2), Causarano, Martino (1), Costa (3), Sammito (1), Iacono. Allenatore: Luca Ammatuna.

PALLAMANO AVOLA: Trapani, Andolina (1), Florio (1), Di Rosa, Di Maria (2), Monello, Amore (1), Falco (10), Caruso F., Accolla (2), Yania, Fianchino (4), Santanastasio, Caruso M., Zaia (4). Allenatore: Vincenzo Milardo.

ARBITRI: Nunzio Bertino e Michelangelo Manuele.