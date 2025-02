Cuneo – Il mondo della Ferrero è in lutto: si è spento all’età di 97 anni Francesco Rivella, il chimico che, con la sua passione e competenza, ha contribuito in modo significativo alla creazione di uno dei prodotti più iconici e amati al mondo: la Nutella.

Nato a Barbaresco, Rivella ha iniziato a lavorare per la Ferrero nel 1952, subito dopo aver conseguito la laurea in chimica bromatologica a Torino. Entrato a far parte del team di ricerca e sviluppo, ha lavorato a stretto contatto con Michele Ferrero, il patriarca dell’azienda, nella cosiddetta “stanza della chimica”, il luogo dove sono nate le più grandi creazioni del brand.

Rivella ha avuto un ruolo fondamentale nel successo mondiale della Ferrero. Come riportato nel libro “Mondo Nutella” di Gigi Padovani, i suoi viaggi con Ferrero nei paesi del Nord Europa negli anni ’50 erano dedicati all’analisi dei prodotti concorrenti, non per copiarli, ma per superarli in qualità. La sua competenza e la sua visione hanno contribuito a rendere la Nutella un’icona.

Nel corso della sua lunga carriera in Ferrero, Rivella si è occupato anche dei laboratori tecnologici, diventando supervisore dei laboratori chimici e tecnologici in Italia e all’estero dal 1973 al 1993.

Francesco Rivella era vedovo e padre di quattro figli: Paolo, Sandro, Enrico e Chiara. Dopo la pensione, si era ritirato ad Alba, dove coltivava le sue passioni per la pallapugno e la frutticoltura. I funerali si terranno domani alle 19 nel duomo di Alba.