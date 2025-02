Comiso – A partire dal 1° novembre 2025, i residenti in Sicilia potranno usufruire di tariffe agevolate per volare da Comiso a Roma e Milano. Grazie all’imposizione degli oneri di servizio pubblico (OSP), i biglietti avranno un costo calmierato di 38 euro (più tasse) per la tratta Comiso-Roma e di 50 euro (più tasse) per la tratta Comiso-Milano.

L’annuncio è stato dato dall’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo PPE, che ha seguito da vicino la questione con la Direzione generale Mobilità (DG Move) della Commissione UE.

Falcone, ex assessore regionale ai Trasporti, ha spiegato che l’obiettivo è trasformare Comiso da “risorsa inespressa” a snodo strategico per la continuità territoriale tra la Sicilia e il resto d’Italia, prendendo a modello i voli agevolati per Lampedusa e Pantelleria. Un’iniziativa pensata per sostenere il turismo nel Sud-est siciliano, ma anche per facilitare il rientro dei siciliani emigrati.

Secondo quanto scritto nel decreto per assicurare la continuità territoriale aerea siciliana, i residenti in Sicilia potranno volare da Comiso a Roma con una tariffa calmierata di 38 euro più tasse a tratta, mentre per Milano il costo sarà di 50 euro più tasse. Un intervento che punta a rendere più accessibile il trasporto aereo per chi vive nelle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta.