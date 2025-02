Molte persone che convivono con problemi alla tiroide devono affrontare cure costose e difficoltà quotidiane. Il “Bonus Tiroide” INPS 2025 non è un vero bonus ma è un sostegno economico o assegno di invalidità pensato proprio per chi ha un’invalidità civile riconosciuta a causa di patologie tiroidee. L’importo dell’assegno può arrivare fino a 550€ al mese, ma non tutti ne hanno diritto.

Vediamo insieme quali sono i requisiti, le malattie riconosciute e come presentare la domanda all’INPS per ottenere questo contributo.

Cos’è il Bonus Tiroide INPS 2025?

Il Bonus Tiroide INPS 2025 è un assegno economico di invalidità erogato dall’INPS per le persone che, a causa di una malattia tiroidea, hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile pari o superiore al 74%.

Si tratta di un sostegno rivolto a chi ha difficoltà nello svolgere le attività quotidiane a causa della propria patologia. Questo aiuto è particolarmente importante perché molte condizioni tiroidee comportano affaticamento cronico, difficoltà di concentrazione, problemi di metabolismo e limitazioni nella vita lavorativa.

L’importo varia in base al grado di invalidità e al reddito del richiedente, ma può arrivare fino a 550€ al mese.

Chi ha diritto al Bonus Tiroide?

Non tutte le patologie tiroidee danno automaticamente diritto al bonus. Per ottenerlo, è necessario soddisfare alcuni criteri specifici stabiliti dall’INPS.

Requisiti Generali:

Essere affetti da una patologia tiroidea riconosciuta come invalidante

Avere un’invalidità civile pari o superiore al 74%

Essere residenti in Italia

Non superare determinati limiti di reddito, stabiliti annualmente dall’INPS

Quali Patologie sono riconosciute?

Le malattie della tiroide possono avere conseguenze molto diverse da persona a persona. L’INPS valuta attentamente ogni caso prima di concedere il beneficio. Tra le patologie tiroidee che possono dare diritto al bonus, troviamo:

Ipotiroidismo grave: Condizione in cui la tiroide non produce ormoni a sufficienza, causando stanchezza, aumento di peso e problemi cognitivi.

Ipertiroidismo con complicanze: Produce un eccesso di ormoni tiroidei, provocando ansia, perdita di peso e disturbi cardiaci.

Tiroiditi autoimmuni (es. Hashimoto, Basedow-Graves): Malattie in cui il sistema immunitario attacca la tiroide, causando infiammazione e danni permanenti.

Cancro alla tiroide: Patologia tumorale che può comportare la necessità di interventi chirurgici e cure invasive.

Non tutte le persone affette da queste malattie ricevono automaticamente il bonus. L’INPS valuta caso per caso, assegnando una percentuale di invalidità in base alla gravità della situazione.

Come richiedere il Bonus Tiroide o meglio l’assegno di invalidità

Per ottenere il Bonus Tiroide INPS 2025, è necessario seguire un iter burocratico ben preciso. Anche se può sembrare complesso, con la giusta documentazione è possibile ottenere il beneficio senza troppe difficoltà.

Passaggi per presentare la domanda:

Ottenere una certificazione medica: Il primo passo è consultare un medico specialista (endocrinologo o medico curante) che possa certificare la patologia tiroidea e le sue conseguenze sulla vita quotidiana. Il medico dovrà rilasciare un certificato introduttivo, che sarà poi trasmesso all’INPS.

Presentare la domanda all’INPS: Una volta ottenuto il certificato medico, la richiesta deve essere inviata all’INPS. Questo può essere fatto:

Tramite il portale online INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS (in questa operazione potete farvi aiutare nelle sedi del nostro Patronato Inapa e del CAAF Confartigianato)

Recandosi direttamente presso una sede del patronato INAPA presso le nostre sedi territoriali per la dovuta assistenza

Sottoporsi alla visita della Commissione Medica INPS: Dopo aver ricevuto la domanda, l’INPS convocherà il richiedente per una visita di accertamento presso una Commissione Medica. Durante la visita verrà valutato il grado di invalidità in base alla documentazione fornita e all’esame clinico.

Attendere l’esito e l’erogazione del bonus: Se l’invalidità riconosciuta è pari o superiore al 74%, si ha diritto all’assegno. L’importo sarà determinato in base alla gravità della patologia e ai limiti di reddito previsti.

A quanto ammonta il Bonus Tiroide?

L’importo del Bonus Tiroide INPS 2025 varia a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta:

Invalidità tra il 74% e il 99% → Si può ottenere un assegno mensile proporzionato al grado di invalidità.

Invalidità del 100% → Si ha diritto all’importo massimo di 550€ al mese.

L’assegno di invalidità non è automatico e deve essere rinnovato periodicamente, a meno che non venga riconosciuta una condizione permanente. Il Bonus Tiroide INPS 2025 o per essere precisi l’assegno di invalidità rappresenta un aiuto concreto per chi affronta difficoltà a causa di una malattia tiroidea invalidante. Se ritieni di avere i requisiti, ti consigliamo di informarti subito e presentare la domanda.