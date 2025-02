E’ stato pubblicato sul sito dell’Assessorato Regionale alla Famiglia il bando che prevede la concessione, tramite IRFIS FinSicilia Spa, di un contributo pari ad una massimo di 5 mila euro per nuclei familiari a basso reddito. La Regione Siciliana ha infatti autorizzato il Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, ad erogare ad IRFIS – FinSicilia S.p.a. la somma di 30 milioni di euro per la costituzione di un Fondo, destinato alla concessione di un contributo di solidarietà a fondo perduto, una tantum, nella misura massima di 5 mila euro, in favore di famiglie residenti in Sicilia da almeno cinque anni e con ISEE inferiore a 5 mila euro. Il contributo può essere richiesto da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare. Per ciascun nucleo familiare può essere concesso un solo contributo.

Ad annunciarlo è l’Onorevole Ignazio Abbate che ha sostenuto con forza la creazione di questo fondo a beneficio delle famiglie economicamente svantaggiate. “Sono estremamente soddisfatto per la pubblicazione di questo bando – commenta l’esponente della DC – poiché si andrà ad aiutare chi realmente ha bisogno. Ringrazio per questo il Presidente Schifani e l’Assessore Albano che hanno fortemente voluto il provvedimento. Ricordo che il periodo per poter presentare domanda è fissato a partire dalle ore 12,00 del 25 febbraio e sino alle ore 17,00 del 15 aprile. Prima e oltre queste date le domande non saranno accettate dal sistema”.