Scicli – Scicli piange la prematura scomparsa di Piero Di Rosa, morto la notte scorsa a soli 48 anni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, che lo ricorda con affetto e gratitudine per la sua bontà, gentilezza e passione per la musica.

Piero Di Rosa era una figura molto conosciuta a Scicli, sia per la sua indole gentile e premurosa verso gli altri, sia per la sua grande passione per la musica. Suonava nella banda musicale di Scicli e aveva un gruppo musicale, “Arianova”, con cui animava serate in tutta la provincia di Ragusa.

Il Cordoglio della Comunità sui Social

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di commozione e incredulità, con numerosi messaggi di cordoglio apparsi sui social media. Amici, conoscenti e semplici cittadini hanno voluto ricordare Piero con parole di affetto e stima.

Alcuni messaggi di cordoglio sui social per la morte di Piero Di Rosa

“Te ne vai in silenzio, così senza fare rumore? Mio padre, tutte le volte che ti incontrava, ti diceva sempre che da quando mi avevi fatto entrare nella banda mi avevi rovinato e tu di questa cosa ne andavi fiero. Riposa in pace.” (Jessica)

“Dolcissimo Piero Di Rosa, non si trovano le parole, ci conoscevamo da bambini, la tua gentilezza ed educazione ti ha sempre contraddistinto… Oggi il nostro cuore e quello di tutta la comunità sciclitana è profondamente triste, amico carissimo, ti accolgano gli angeli del Paradiso.” (Maria)

“Inaccettabile, incredulo… triste e senza parole. Amico mio, questa foto l’avevamo fatta sabato scorso dopo aver progettato tanti appuntamenti che regalassero spensieratezza alla gente ed oggi mi ritrovo con un vuoto incolmabile ed inspiegabile. Voglio dirti grazie per la bella persona che sei stato, umile, disponibile, sincero ed un grande professionista. Grazie Piero Di Rosa, da lassù la tua musica ci accompagnerà per sempre.” (Gianni)

“Ti voglio salutare così, come sempre ci salutavamo: CIAO MPARUZZU. Suona tra gli angeli ora. R.I.P.” (Fabio)

“Te ne vai anche tu in silenzio. Suona con tutti i cari amici in paradiso. Piero, fai buon viaggio. R.I.P. Non è giusto così, la terra ti sia lieve.” (Francesco)

“Ti svegli, vai a lavorare, e dai uno sguardo a Facebook e… Ti ritrovi scioccata… Come si può??? Ma perché sta vita balorda distrugge le persone… Avevi ancora tanto da dare, una vita davanti… Vedere crescere le tue ragazze… Rimarrai nel mio cuore, non dimenticherò mai il tuo sorriso, le tue battute, le mangiate fatte insieme e il nostro volerci bene… Quando ci vedevamo, e suonavi, mi chiedevi sempre se mi volevo fare na cantatedda… Adesso invece… Ciao Piero Di Rosa… Stamattina davvero non è possibile.” (Valentina)