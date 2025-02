Modica – Settimana ricca di impegni per le formazioni minori dell’Avimecc Volley Modica impegnate nei campionati under 19, under 17 e under 15, oltre a Serie C e Prima Divisione. In serie C colpo grosso del sestetto allenato da Ciccio Italia, che sabato scorso ha ottenuto un meritato successo in tre set sul campo dell’Universal Viagrande nello scontro diretto per la salvezza. Una prova di carattere dei biancoazzurri che dopo settimane di lavoro e crescita, finalmente hanno raccolto sul campo i frutti dei sacrifici fatti in palestra.

Per quanto riguarda la formazione under 17, invece, mercoledì scorso è arrivata una nuova vittoria in tre set sul campo della Paomar Solarino a conferma della bontà di un gruppo che sta lavorando con impegno sotto la guida di Francesca Giucastro e la supervisione del responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino, che stanno riuscendo a inculcare ai loro giovani atleti tutta la passione per il volley.

Sconfitta casalinga per la squadra di Prima Divisione, che domenica al “Geodetico” si è arresa in tre set alla capolista Carlentini arrivata a Modica da imbattuta. La formazione modicana ha sentito forse un po’ troppo la caratura dell’avversario non riuscendo così a esprimersi al meglio.

Domani, invece, scenderanno in campo i ragazzi della formazione under 19 che saranno ospiti dei “cugini” della Koira Volley Vittoria, mentre venerdì sarà la volta della formazione under 15 che renderà visita ai pari età del Gabbiano Pozzallo.

La settimana si concluderà con il match di domenica per la formazione che milita in Prima Divisione che sarà di scena sul campo del Canicattini Bagni, mentre il campionato di serie C sarà fermo in concomitanza delle elezioni delle elezioni FIPAV Regionali.