Ragusa – Il consiglio direttivo del Veteran car club ibleo ha avviato una serie di iniziative al fine di stimolare la partecipazione dei numerosi possessori di auto storiche a degli appuntamenti di incontro sul territorio. Ecco perché il club ha ideato l’organizzazione, una volta al mese, di una reunion statica nei diversi Comuni della provincia di Ragusa. Tutto ciò per creare opportunità di confronto e socialità all’insegna di una comune passione. Il primo di questi eventi, aperto anche agli amici dei soci del club in possesso di auto storiche, è in programma domenica 16 febbraio a Chiaramonte Gulfi.

Ci si ritroverà alle 9 presso la sede del club per il trasferimento oppure, per chi volesse, già alle 10 nel centro montano dove è prevista la sosta statica in corso Umberto. “Questo – sottolineano dal Veteran – è il primo incontro di veicoli storici negli Iblei. Ci rivolgiamo naturalmente a tutti gli appassionati per fare in modo che l’attenzione nei confronti delle auto storiche possa crescere esponenzialmente sul nostro territorio”.