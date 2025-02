Vittoria – “Il nostro Comune è un ente in cui vigono collaborazioni e rapporti con diverse realtà che si occupano di sociale nelle sue diverse articolazioni così come la stessa materia impone. Ci chiediamo, però: ma il Municipio di Vittoria effettua l’attività ispettiva su eventuali irregolarità di tipo organizzativo, funzionale e sanitario per esempio in una casa di riposo o nelle varie cooperative sociali che operano nel nostro territorio? Visto che non sono state mai emanate ordinanze di sospensione temporanea delle attività in questione, evidentemente il settore gode di buona salute e di ciò siamo felici e soddisfatti.

Ma vorremmo ricevere conforto, in proposito, da parte dell’amministrazione comunale con l’eventuale report sulle attività che hanno nel tempo intrattenuto specifici rapporti con cittadini e utenti chiamati a usufruire del servizio”. E’ quanto rileva il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che chiarisce in questi termini le ragioni della propria presa di posizione: “Alla luce di episodi gravi emersi in proposito nella città di Ragusa, con riferimento all’adozione di provvedimenti specifici che hanno portato al trasferimento degli utenti dalle strutture in cui si erano verificati gravi disservizi ad altre realtà, mi pongo una serie di interrogativi.

La questione sarà argomento di discussione e confronto nella prossima riunione di partito a livello cittadino, alla presenza del consigliere comunale Biagio Pelligra e dei componenti del direttivo. È importante si sappia che i nostri Servizi sociali vigilano costantemente sulle strutture convenzionate con il Comune, affinché abbiano non solo i requisiti di legge ma anche elevati standard di professionalità, qualità e sicurezza.

Per questo chiederò al consigliere Pelligra, espressione di Forza Italia, nella sua doppia veste di consigliere e presidente della commissione Trasparenza, di verificare e approfondire, per quanto di sua competenza, le problematiche, ritengo molto serie, da me sopra evidenziate”.