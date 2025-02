Scicli – Si terrà il 20 febbraio alle 17 nell’auditorium chiesa Santa Teresa di via Mormina Penna a Scicli un incontro dell’amministrazione comunale cui parteciperanno i vertici della locale Tenenza dei Carabinieri per informare e mettere in guardia gli anziani e le persone fragili rispetto al rischio di truffe che sempre più frequentemente si registrano a Scicli e non solo.

All’iniziativa hanno già aderito diverse associazioni del territorio che hanno invitato i loro soci a partecipare e a farsi parte attiva nella divulgazione degli strumenti di tutela rispetto al tentativo di truffe.

È di questi mesi il cliché della “truffa del finto carabiniere e del finto avvocato” fino ad arrivare a forme più sofisticate di truffa in cui i malviventi, usando strumenti dell’intelligenza artificiale, riescono a riprodurre al telefono voci di parenti e affini con incredibile verosimiglianza.

“Grazie all’aiuto dell’Arma dei Carabinieri – dichiara il sindaco Mario Marino- daremo consigli e precauzioni per non cadere in queste trappole”.