Scicli – Pausa di campionato nella serie B siciliana di pallamano, ma non di lavoro per Luca Ammatuna e compagni in vista della seconda parte del campionato che riprenderà il 15 febbraio, quando mancheranno dodici giornate a termine della stagione agonistica. Tale pausa si è resa necessaria in quanto, domenica 9 febbraio, è in programma la Final Four Coppa Sicilia, manifestazione che giunge puntuale ogni anno al termine del girone di andata del campionato di serie B Drago. Importante kermesse organizzata dal Comitato regionale Sicilia Figh presieduto da Sandro Pagaria e con l’organizzazione a cura della società MatTroina.

Saranno le prime quattro squadre del torneo che si affronteranno, prima in gare di semifinale, con le vincitrici che si daranno battagli in finale. Quindi, domenica mattina presso il palazzetto “Giovanni Paolo II”, ubicato in contrada Piano Arena, di Regalbuto (EN), con fischio d’inizio alle 10,00, scenderanno in campo Cus Palermo (prima classificata) vs Pallamano Aretusa (quarta classificata), a seguire la seconda semifinale tra Il Giovinetto (seconda classificata) vs Pallamano Girgenti (terza classificata).

Nel pomeriggio si disputeranno le altre gare per decretare la squadra vincitrice della Coppa Sicilia. Una Final Four che si preannuncia molto interessante da un punto di vista tecnico e l’alto tasso qualitativo delle compagini partecipanti.

Gli incontri saranno tutti trasmessi in diretta Streaming sulla pagina Facebook Figh Sicilia ed anche sul canale 84 del Digitale terrestre su Teletris.

Al termine del girone di andata lo Scicli Social Club si è classificato al settimo posto, con dieci punti nel carniere, frutto di cinque vittorie e sette sconfitte, con Manuel Carbone miglior realizzatore con 95 reti, seguito da Christoper Ficili con 46 reti e Gaetano Ciavorella con 40.

Il gruppo gialloverde durante la settimana ha lavorato seriamente per non perdere il ritmo partita e per farsi trovare pronto, domenica prossima, per la prima gara di ritorno, in casa, ospitando la sbarazzina compagine della Pallamano Avola.

Luca Ammatuna ha spiegato: “Ci siamo allenati bene con molta serenità. Abbiamo provato alcuni schemi di gioco a tema. Mentalmente il gruppo ha mostrato tranquillità e tanto piacere, peculiari caratteristiche in un gruppo positivo”.