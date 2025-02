Il bollo auto è una tassa annuale obbligatoria per tutti i proprietari di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). In Sicilia, per il 2025, sono state confermate importanti agevolazioni, tra cui l’iniziativa “Straccia Bollo” e lo sconto del 10% per i pagamenti nei termini.

La scadenza del bollo auto è annuale e coincide, generalmente, con il mese di immatricolazione del veicolo. È fondamentale verificare la data esatta per evitare di incorrere in sanzioni. Per i veicoli nuovi, il pagamento deve essere effettuato entro la fine del mese di immatricolazione.

Agevolazioni “Straccia Bollo” e Sconto del 10%: opportunità da non perdere

Anche per il 2025, la Regione Siciliana ha rinnovato l’iniziativa “Straccia Bollo”, che consente ai contribuenti di regolarizzare i pagamenti arretrati (dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2023) senza incorrere in sanzioni e interessi. Il termine ultimo per aderire a questa sanatoria è il 30 aprile 2025.

Inoltre, è stato confermato lo sconto del 10% per chi paga il bollo auto entro i termini previsti. Per usufruire di questa riduzione, è necessario essere in regola con i pagamenti precedenti e rispettare le scadenze.

Straccia bollo auto Sicilia, modalità di pagamento: scegli tra le varie opzioni

Sono diverse le modalità di pagamento del bollo auto in Sicilia:

Delegazioni ACI: Recandoti presso le sedi ACI presenti sul territorio.

Agenzie di pratiche automobilistiche: Rivolgendoti agli uffici autorizzati.

Tabaccherie e ricevitorie: Effettuando il pagamento nei punti vendita convenzionati.

Poste Italiane: Sia online tramite il sito ufficiale che presso gli sportelli fisici.

Servizi online: Utilizzando il servizio PagoBollo online dell’ACI (Bollonet).

Si consiglia di conservare sempre la ricevuta di pagamento come prova in caso di eventuali verifiche.

Calcolo dell’importo: un servizio online utile

L’importo del bollo auto varia in base a diversi fattori, tra cui la potenza del veicolo (in kW), la classe ambientale (Euro) e la tipologia del veicolo. Per calcolare l’importo esatto, puoi utilizzare il servizio online messo a disposizione dall’ACI, inserendo la targa del veicolo e altri dati richiesti.

Sanzioni per ritardato pagamento: evitale con lo Straccia Bollo Auto

In caso di mancato pagamento entro la scadenza, si applicano sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, grazie all’iniziativa “Straccia Bollo”, è possibile regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni, purché il pagamento degli arretrati avvenga entro il 30 aprile 2025.

Per rimanere sempre aggiornati sulle scadenze e sulle agevolazioni disponibili, è consigliabile consultare periodicamente il sito ufficiale della Regione Siciliana o dell’ACI.