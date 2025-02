La Legge di Bilancio 2025 introduce un’agevolazione per l’efficientamento energetico che include anche gli pneumatici per auto. Questo bonus offre uno sconto sul cambio gomme in vista della stagione estiva, con una riduzione che può arrivare fino al 30% del costo totale dello pneumatico.

Come funziona il Bonus Pneumatici 2025?

Sconto fino al 30% del costo dello pneumatico, con un limite massimo di 100 euro per ogni acquisto.

Importo raddoppiato a 200 euro per chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Fondi stanziati pari a 50 milioni di euro, che dovrebbero coprire un ampio numero di richieste.

Chi può richiedere il Bonus?

Il bonus è aperto a tutti i cittadini, senza limiti di reddito, almeno fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Tuttavia, chi ha un ISEE inferiore a 25.000 euro potrà ottenere un incentivo maggiore (fino a 200 euro) rispetto agli altri cittadini.

Modalità di assegnazione: Click Day o alternativa?

Il governo ha tempo fino a 60 giorni dall’approvazione della legge di bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2024, per stabilire le modalità operative. L’ipotesi iniziale del click day è quella più probabile, ma anche quella più criticata. L’alternativa che il governo sta considerando è un processo simile a quello adottato per il bonus tv del 2021, che permetteva ai cittadini di recarsi direttamente nei negozi, presentando il codice fiscale e il certificato di smaltimento di un vecchio apparecchio, per ottenere lo sconto immediato.

Il bonus pneumatici rientra in una più ampia strategia volta a promuovere l’efficienza energetica, incoraggiando l’acquisto di prodotti che contribuiscono alla sostenibilità.

Quando sarà attivo il Bonus? Il decreto attuativo, con le modalità operative per richiedere il bonus, dovrebbe essere pubblicato entro fine febbraio 2025.

Come presentare la domanda? Le modalità per presentare la domanda saranno definite nel decreto attuativo.