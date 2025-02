“La comunità di Misilmeri è attonita e addolorata per la scomparsa del giovane Francesco Costa che questa mattina ha perso la vita in un incidente stradale a Villabate”. E’ quanto si legge in un post pubblicato sulla pagina facebook del Comune di Misilmeri, dopo la morte per un incidente stradale, avvenuto tra due auto sulla Palermo-Agrigento allo svincolo di Villabate. “Francesco aveva solo 19 anni e nessuna parola può esprimere un dolore così atroce per una giovane vita spezzata.

Il Sindaco Rosario Rizzolo e l’Amministrazione Comunale esprimono il loro più profondo e sentito cordoglio alla famiglia di Francesco, agli amici e a quanti in queste ore ne piangono la scomparsa. Assicuriamo loro la vicinanza nella preghiera e nell’umana e fraterna solidarietà”.

Sui social la triste notizia della morte del giovane 19enne ha fatto scattare tantissimi messaggio di cordoglio, eccone alcuni.

“Misilmeri si è svegliata con un’altra brutta notizia – scrive Sonia – la scomparsa di un nostro concittadino. Un dolore che colpisce l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto ai suoi cari, augurando loro la forza necessaria per affrontare questa dolorosa perdita. Che la terra ti sia lieve Francesco Costa”.

“Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Francesco Costa, – si legge nella pagina Forma Corporis- i nostri cuori si uniscono alla vostra perdita, augurandogli la forza necessaria per affrontare questo doloroso evento.

Ti ricorderemo sempre con il sorriso che ti ha sempre contraddistinto, che la terra ti sia lieve.