Le castagnole sono un dolce tipico del Carnevale, facili e veloci da preparare. Perfette per chi ha poco tempo o poca esperienza in cucina, queste castagnole sono senza lievitazione e si friggono in padella, senza bisogno di impastare a mano.

Ingredienti semplici e facilmente reperibili:

2 uova

2 cucchiai colmi di zucchero

2 cucchiai di latte

2 cucchiai di olio di semi

8 cucchiai di farina 00 (circa 150g)

1 cucchiaio di lievito in polvere per dolci

Scorza grattugiata di 1 limone

Zucchero semolato o a velo per decorare

Preparazione:

In una ciotola, sbattere le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungere la scorza di limone grattugiata, l’olio di semi e il latte, mescolando delicatamente. Incorporare gradualmente la farina e il lievito setacciati. In una padella, scaldare abbondante olio di semi a fuoco basso. Con l’aiuto di un cucchiaio, versare piccole quantità di impasto nell’olio caldo. Friggere le castagnole, poche alla volta, rigirandole spesso per una cottura uniforme. Scolare le castagnole su carta assorbente e spolverizzarle con zucchero semolato o a velo. Servire le castagnole calde e appena fatte.

La temperatura dell’olio è fondamentale: non deve essere troppo alta per evitare che le castagnole si brucino all’esterno e rimangano crude all’interno.

Per un sapore più intenso, è possibile aggiungere un cucchiaio di liquore o di rum all’impasto. Le castagnole al cucchiaio sono ottime anche il giorno dopo, se conservate in un contenitore ermetico.

Le castagnole al cucchiaio sono un’ottima alternativa alle castagnole tradizionali, soprattutto per chi cerca una ricetta facile e veloce. Perfette per una festa di Carnevale o per una merenda golosa, queste castagnole conquisteranno tutti con la loro morbidezza e il profumo di limone.