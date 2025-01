Ragusa – Torna l’appuntamento infrasettimanale con il campionato di Serie B Old Wild West. Dopo la vittoria sulla Virtus Imola, che le ha consentito l’aggancio al penultimo posto di Fiorenzuola, Ragusa sarà di scena al PalaFacchetti contro la Tav Treviglio, che occupa attualmente il secondo posto in classifica (record di 18-5).

La squadra di coach Villa ha vinto 5 delle ultime 6 partite, compresa quella sul campo della capolista Legnano (che ora tallona a due sole lunghezze). Treviglio è la squadra che concede meno di tutti in difesa (71,4 punti di media), ma è anche quella che cattura più rimbalzi nel Gruppo A (Aleksandar Marcius si ferma a 9,7, ed è anche il miglior tiratore da due punti del campionato). Nella classifica degli assist man, guidata da Zan Kosic, spicca invece Tommaso Vecchiola con 5,4 di media. L’assenza di Abega, fresco d’infortunio al legamento collaterale del ginocchio destro, toglie una pedina importante a Treviglio, che però ha un roster talmente lungo e solido da poter sopperire.

La Virtus, che per prima volta in stagione ha messo insieme due vittorie di fila, è una squadra in fiducia anche se gli impegni troppo ravvicinati non aiutano. Il ritorno di Ianelli è stato un innesto importantissimo per il settore degli esterni, e anche Adamu, dopo l’iniziale apprendistato, sta tornando utile alla causa (come Calvi, già protagonista delle due vittorie a Desio e contro Imola). “Bisogna continuare a lavorare e pensare che l’atteggiamento che mettiamo in campo – dice coach Di Gregorio – si riflette sempre sulle situazioni di gioco e fa la differenza. Contro Imola hanno dato tutti il proprio contributo, mi sembra che i ragazzi tutti abbiano capito cosa serve alla squadra, e questa cosa dà modo di lavorare meglio”.

La gara in casa della Tav si disputa al PalaFacchetti con palla a due alle 20.30 e sarà trasmessa in live streaming sul sito e sull’app LNP Pass. Gli arbitri dell’incontro saranno Pulina di Rivoli e D’Errico di Grugliasco. All’andata Treviglio espugnò il PalaPadua per 90-80. Era la prima giornata di campionato, fu decisiva la prestazione di Marcius con 18 punti (per Ragusa ne segnò 26 Gaetano). Domenica prossima la Virtus tornerà di fronte al proprio pubblico affrontando l’Andrea Costa Imola.