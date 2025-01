Vittoria – Il 2025 è iniziato a Vittoria con una grande notizia: l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione e rifacimento di piazza Cavour a Scoglitti. Una notizia, a dire il vero, di valenza storica anche perché mai prima d’ora era accaduto qualcosa del genere, dando prova della grande visione che muove l’amministrazione retta dal sindaco Francesco Aiello che, in questa circostanza, si è avvalso anche del supporto fornito dal deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, sempre molto vicino a quello che accade dalle parti di palazzo Iacono. L’ennesima testimonianza, insomma, di come questa Giunta municipale non solo continui a investire sulle opere pubbliche ma anche fornisce piena prova di puntare sulla piazza come elemento delle migliori espressioni di socialità del contesto urbano, parlando di una realtà che diventa agorà e luogo di incontro e di confronto, valorizzando il più possibile Scoglitti e il territorio urbano in genere. “Abbiamo lavorato, sotto la guida del primo cittadino – chiarisce l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro – per definire una visione importante sul futuro di Scoglitti.

L’opera costituirà una grande occasione di rinnovamento per la collettività, ma soprattutto sarà uno dei migliori biglietti da visita della nostra città. Anche perché valorizzeremo pure la quinta rappresentata dalla chiesa della Madonna di Portosalvo con l’obiettivo di conferire maggiore slancio all’economia di Scoglitti, anche e soprattutto quella turistica e commerciale, non dimenticando che all’interno del sito si trovano operatori nel settore della ristorazione e pub. Perché il sindaco Aiello pensa anche a tutelare la movida, puntando sui giovani e sulle loro esigenze. Ci sarà un’infrastruttura nuova, più moderna e all’avanguardia non solo per i turisti, non solo per i cittadini, ma anche per gli operatori economici”. L’aggiudicazione dei lavori con determina numero 216 del 17 gennaio. “Consentitemi di ringraziare altresì, assieme al sindaco Aiello, l’onorevole Dipasquale perché è anche grazie a lui se oggi questo importante progetto si sta portando avanti. Avendo presentato un emendamento all’Ars, ci ha fatto ottenere un finanziamento di 1.250.000 € che servirà per iniziare intanto il primo stralcio dei lavori di piazza Cavour.

E poi grazie anche agli uffici dell’assessorato, al rup, l’architetto Elio Cicciarella, all’istruttore amministrativo, la signora Lucia Panasia, al dirigente, architetto Rosario Cultrone e al funzionario, Anna Leonardi, oltre all’architetto Arcangelo Mazza per i suoi consigli e suggerimenti. Stiamo pensando a ricostruire non solo la città, ma anche Scoglitti di cui avevamo detto che in campagna elettorale ci saremmo occupati in maniera straordinaria. Ed è quello che, in sinergia con il sindaco Aiello, stiamo facendo sul fronte delle opere pubbliche. Non è un caso che, lo posso affermare senza tema di smentita, l’assessorato ai Lavori pubblici ha lavorato al meglio avendo sempre chiari gli obiettivi da perseguire e concretizzare, come in questo caso di piazza Cavour a Scoglitti”.